"Мисс Вселенная 2021": победила красавица из Индии

В Эйлате прошел финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021". Победительницей объявлена Харнааз Сандху (Индия).

Лалела Мсване (ЮАР) и Надиа Ферейра (Парагвай) заняли второе и третье места.

В финальную десятку прошли представительницы Арубы, Колумбии, Франции, Индии, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов и США.

Израильтянка Ноа Кохба, потерявшая сознание во время генеральной репетиции накануне финала, не прошла в ТОП-10.

ФОТОГАЛЕРЕИ

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Накануне состоялись конкурсы в вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах. Победительницей конкурса национальных костюмов объявлена "Мисс Намибия" Маристелла Окпала.

Конкурс "Мисс Вселенная" впервые проходил в Израиле. Финал транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира.

Для проведения конкурса была построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии.