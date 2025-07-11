Неделя в кино: Иерусалимский кинофестиваль – что смотреть и не смотреть в международной программе

17 июля откроется 42-й Иерусалимский кинофестиваль – пожалуй, самое важное кинособытие Израиля. Несмотря на все геополитические сложности, организаторам удалось собрать очень насыщенную программу, а киноманов ждут лучшие фильмы мировых фестивалей класса А и новое израильское кино.

Фильмом открытия фестиваля стала картина Йоакима Триера "Сентиментальная ценность" – фильм, который произвел фурор на Каннском кинофестивале, где он получил Гран-при, уступив "Золотую пальмовую ветвь" иранскому диссиденту Джафару Панахи. "Сентиментальная ценность" – еще одна лента в карьере Триера в жанре психологической драмы.

Норвежский режиссер снова размышляет о человеческих страстях и амбициях, невозможности сближения самых близких по крови людей, ценности человеческого в противовес художественному. И при этом его фильм – изысканная киносага, в которой искусство доказывает, что художественное это единственный способ осмысления человеческого.

Главный герой "Сентиментальной ценности" – известный режиссер Густав Борг, который когда-то бросил жену и двух дочерей Нору и Агнес, чтобы посвятить себя искусству. Но когда мать девушек умирает, он вдруг решает восстановить с ними связь. Правда, и эта попытка продиктована надеждой вышедшего в тираж режиссера снять новый фильм, на главную роль в котором он приглашает дочь Нору. Нора откажется, Агнес мечется между желанием обрести отца и пониманием, что эта связь искусственна, а Борг тут же привезет в дом кинозвезду Рейчел Кемпф (в исполнении Эль Фаннинг), чем еще больше обидит дочек.

Стеллан Скарсгард, сыгравший главную роль в картине, на пресс-конференции в Каннах пошутил, что соглашается играть во всех фильмах, где есть имя "Триер" (Скарсгард снялся в пяти картинах Ларса фон Триера). И хотя Йоаким никак не связан с культовым датским режиссером, отошедшим от дел из-за болезни, фамилия Триер снова звучит на мировых кинофестивалях как синоним яркого, сложно устроенного и обязательного к просмотру кино.

Еще один фильм, который незаслуженно остался без наград от больших жюри этого года, – "Мечты" Мишеля Франко. Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, его продюсер Александр Роднянский, главную и, пожалуй, лучшую свою роль сыграла Джессика Честейн. Эта лента, безусловно, была одной из лучших в программе Берлинале этого года, хотя жюри и не дали ей ни одной награды.

Молодой человек в душном грузовике в компании других нелегалов из Мексики пересекает границу с США, с трудом добирается до Сан-Франциско, уверенно заходит в дом на одной из престижных улиц, взяв ключ под ковриком, и ложится спать. Поздно вечером его обнаруживает в своей постели хозяйка дома. И вместо того, чтобы вызвать полицию, радостно и удивленно ложится с ним в постель. Дженнифер – дочь богатого бизнесмена и мецената. Фернандо (Исаак Эрнандес) – одаренный танцовщик балета, который надеется, что разгоревшийся в Мексике роман с Дженнифер поможет ему легализоваться в Америке рядом с ней. Но если в Мексике Дженнифер свободно чувствовала себя рядом с роскошным Фернандо, то здесь, в окружении надменных отца и брата, она, кажется, не готова в открытую заявить об этих отношениях.

Говорят, Мишель Франко придумал свой фильм, когда увидел Исаака Эрнандеса на сцене – Эрнандес действительно танцовщик, солист Американского театра балета. Страстная и обреченная история любви и одержимости между чопорной Дженнифер и гордым Фернандо попадает сразу в несколько современных триггеров – и личностных, и политических, и социальных. Жесткий и неожиданный финальный твист (который, кстати, снова напоминает о Ларсе фон Триере) не оставляет надежды на то, что все эти триггеры возможно разрешить. Великолепные актерские роли (Эрнандес, надо сказать, не уступает профессиональной актрисе Честейн), камера бельгийца Ива Капа, который постоянно сотрудничает с Франко, снова совершает невероятное – то передает размах таланта Фернандо, спеша за ним в его стремительном танце, то подсматривает за страстными сексуальными поединками Фернандо и Дженнифер, а то статично замирает вместе с потрясенными героями.

Еще одна лента, которую никак нельзя пропустить киноманам, – "Звук падения" Маши Шилински. Этот фильм показали в самом начале Каннского кинофестиваля этого года, и многие критики сошлись на том, что с этой премьерой фестиваль уже состоялся. В итоге картина получила Приз жюри. Кто-то сравнивает эту ленту с картинами Тарковского, кто-то просто на три с лишним часа погружается в это невероятно сложно устроенное киноповествование.

Четыре поколения девочек и девушек живут в одном доме. Разные эпохи 20 века сменяют друг друга на экране с порой неочевидной логикой. Вот мы наблюдаем за домом очень набожной (на грани сектантства) семьи глазами самой младшей девочки – то вместе с ней через замочную скважину, то тайком в едва приоткрывшуюся дверь, то сквозь ее воображение, в котором смешиваются страхи смерти и любопытство. Это канун Первой мировой войны. А вот 80-е годы – юная Ангелика мечтает вырваться из удушливых объятий этого дома, своего похотливого дяди, не менее похотливого братца и глупых политических правил. Ангелика достаточно отважна, чтобы отказать преследующим ее мужчинам и переплыть из Восточной Германии в Западную. А вот наши дни – едва оправившись от смерти матери, героиня оказывается в сложных, созависимых отношениях со скрытной соседкой по квартире. Или, например, Эрика, которая незадолго до начала Второй мировой бестолково бродит по дому, маясь между сексуальным влечением и любопытством к человеческим увечьям. Все эти истории переплетаются в невероятный коллаж об одиночестве, смерти, сексуальности и обреченности.

Постоянный соавтор фильмов Маши Шилински оператор Фабиан Гампер (работал с постановщицей над фильмами "Кошка" и "Дочь") совершает невероятное, находя свою, уникальную интонацию для каждой героини. Его камера то спешит вместе с маленькой Агнес по тусклым комнатам, то замирает в статике, то подсматривает через грязное окно, а то пробирается в самое интимное пространство между томлением и мечтами девушек. Интересно, что изначально фильм назывался "Доктор говорит, со мной все будет хорошо, но я чувствую грусть", на немецком он называется "Посмотрите на солнце", и только в международном прокате – "Звук падения". И, пожалуй, все три названия и вместе, и по отдельности отлично ему подойдут.

Еще одна безусловно важная премьера в Иерусалиме – картина "Два прокурора" Сергея Лозницы. Об этом фильме Newsru писал в обзорах Каннского кинофестиваля, он на протяжении всего смотра занимал первую строчку в рейтинге мировых кинокритиков журнала Screen International, но в итоге не получил никаких призов. Что, конечно, вполне объяснимо (уж очень необъяснима для западного жюри мрачная реальность сталинского террора), но и не антирекомендация.

И еще две ленты из внеконкурсной программы Канн, которые нельзя пропустить, – "Да" Надава Лапида и "Амрум" Фатиха Акина. И если да обязательно вызовет в Израиле ожесточенные споры (критика Лапида в отношении государства всегда острая и яркая), то "Амрум" (подробнее о нем тут) обречен на любовь израильской публики, ведь так о смысле немецкого фашизма еще никто никогда не говорил.

И, наконец, лента, которая получила в Каннах сразу четыре приза – "Секретный агент" Клебера Мендосы Фильо. Этот весьма специфический шпионский триллер, действие которого происходит в годы бразильской диктатуры в 70-е годы. Главный герой то ли действительно является секретным агентом, то ли случайно оказался втянут в шпионские игры, а фильм, кажется, так и не определился, чем он хотел бы быть – портретом поколения или фантасмагорической черной комедией, в которой долго рассматривают ногу, застрявшую в желудке акулы и пытаются разобраться в перипетиях бразильских оппозиционных кружков.

И, конечно, антирекомендация – то есть фильм, который я бы назвала "антиискусством" и уж точно никогда не стану пересматривать. Документальная лента "Оруэлл: 2+2=4" Рауля Пека. Подробно об этой ленте Newsru писал тут, я лишь добавлю, что эта протяжная манипуляция именем знаменитого писателя ради политических деклараций режиссера раздражающе навязчива и имеет мало отношения к киноискусству.