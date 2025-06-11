Бывшая заложница сыграет в мюзикле "Симба, король львов"

Бывшая заложница Мия Шем приступает к своей первой театральной работе – она сыграет принцессу солнца саванны Джуа в мюзикле "Симба, король львов". Премьера спектакля запланирована на ханукальные каникулы 2025 года.

Джуа в переводе с суахили – светлый дух. Персонаж Джуа был специально введен в сценарий для того, чтобы эту роль сыграла Мия Шем. Джуа – принцесса солнца саванны, которая приносит свет, надежду и благословение жителям Африки. В мюзикле также сыграют Хили Толедано, Эстер Аква, Моше Ашкенази, Ширли Леви, Шели Циринг и Нир Римон.

Миа Шем была ранена и похищена 7 октября 2023 года боевиками ХАМАСа. Она провела в плену 54 дня и была освобождена в рамках первой сделки.