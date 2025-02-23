Фильм об израильской заложнице получил Серебряного медведя Берлинале

В Берлине завершился 75-й юбилейный кинофестиваль. На этот раз церемония награждения прошла в основном без антиизраильских выступлений. Кажется, европейские кинематографисты так напуганы приходом к власти в США Дональда Трампа, что палестино-израильский конфликт отошел на второй план. Только румынский режиссер Раду Жуде, фильм которого "Континенталь 25" получил Серебряного медведя за сценарий, призвал со сцены суд в Гааге "наказать всех кровавых убийц", явно намекая не только на президента России Владимира Путина, но и на представителей израильских властей. Это очевидно и потому, что в картине Жуде главная героиня в качестве примера собственного человеколюбия несколько раз упоминает, что переводит деньги "на Украину и Газу". Жуде также высказал надежду на то, что, несмотря на грядущие выборы в Германии, где опасаются победы праворадикальной партии "АдГ", следующий Берлинале не будет открывать фильм Лени Рифеншталь, любимой постановщицы Гитлера.

О палестино-израильском конфликте неизбежно вспомнили и когда награждали фильм Брэндана Крамера "Обнимая Лиат", который был признан лучшей документальной лентой. Выйдя на сцену, режиссер фильма сказал, что верит в возможность мирной жизни и для израильтян, и для палестинцев, и в необходимость диалога. Картина Крамера рассказывает историю борьбы семьи Бейнин-Ацили за освобождение Лиат и ее мужа Авива, захваченных в заложники террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года. Отец Лиат, израильтянин с американским гражданством Йехуда Бейнин по решению штаба заложников отправляется в США, чтобы встретиться с американскими политиками и еврейскими общинами и попросить помощи в освобождении дочери. Его сопровождают младший сын Лиат Нета, чудом выживший 7 октября, и младшая сестра Лиат Таль, которая давно живет в Америке. Для Йехуды это не только шанс обратиться к американским властям с просьбой помочь освободить его дочь, но и возможность высказать свою непримиримую позицию в отношении израильского правительства. Нета и Таль не разделяют подход Йехуды, понимая, что его речи отвлекают слушателей от главной цели – освобождения Лиат и Авива. Раскол внутри семьи заложников довольно точно отражает противоречивые настроения в израильском обществе. Когда Лиат освободят спустя 52 дня плена, она присоединится к отцу, несмотря на тяжелые новости – на следующий день после ее освобождения станет известно, что ее муж Авив погиб. Учитель истории и экскурсовод по мемориальному комплексу Яд Вашем, до похищения Лиат, по ее собственному признанию, не особо интересовалась жизнью в Газе. В плену ей, видимо, повезло – ее держали в семье одного из террористов, кормили и убеждали, что не причинят ей вреда. История Лиат уникальна. И те заложники, которых освобождали во время первой сделки, и те, кого отпускают сегодня, говорят о жестоком обращении, пытках, голоде, психологическом и сексуальном насилии. Тем не менее, именно история Лиат ожидаемо понравилась жюри Берлинского кинофестиваля, которое предпочло наградить "Обнимая Лиат", а не откровенно говорящий о зверствах ХАМАСа фильм израильского режиссера Тома Шуваля "Письмо Давиду". Если отвлечься от эмоциональной составляющей фильма Шуваля, даже с художественной точки зрения он гораздо сильнее картины Крамера. За 10 лет до 7 октября братья-близнецы Давид и Эйтан Кунио пришли на пробы дебютного фильма Шуваля "Юность". Познакомившись с ними, режиссер понял, что нашел своих актеров, хотя никакими актерами они на тот момент не были. Архивные съемки с кастинга, любительские видео братьев Кунио, которые снимали свою счастливую жизнь в кибуце Нир Оз, кадры из фильма "Юность", страшный рассказ Эйтана Кунио о том, как 7 октября они с женой и тремя маленькими дочками оказались запертыми в горящем доме и прощались с жизнью, невыносимое ожидание возвращения из плена Давида и его младшего брата Ариэля, рассказ жены Давида о том, как их похитили вместе с двумя трехлетними дочками-близнецами, и как Давид на ее глазах сходил в плену с ума от ужаса беспомощности, – все это перемешивается в фильме Шуваля в страшное свидетельство разрушенной жизни большой счастливой семьи Кунио. "Мы не проснемся, пока наши дети не вернутся", – говорят родители Давида и Ариэля в кадре. А Эйтан, как две капли воды похожий на брата, рассказывает, что ему невыносимо смотреть в зеркало – там он видит Давида, который по-прежнему не вернулся домой. В этой картине нет политических заявлений. Это свидетельство катастрофы, произошедшей с Израилем 7 октября и длящейся до сих пор. Несколько дней назад от освобожденных по сделке заложников семья Кунио узнала, что Давид жив. К его освобождению призывали на красной дорожке церемонии открытия Берлинале директор фестиваля Триша Таттл и немецкие актеры и режиссеры, которые держали в руках его портрет. Но жюри предпочло наградить ленту, которая никак не поможет израильским заложникам, по-прежнему остающимся в плену.

В остальном награды Берлинале распределились довольно неожиданно. Главный приз фестиваля достался картине норвежского режиссера Дага Йохана Хуегурда "Мечты" – последней части его трилогии об отношениях (первые две назывались "Секс" и "Любовь"). Это не особо изобретательная разговорная картина, главная героиня которой девочка-тинейджер, влюбившаяся в учительницу. Узнав об этом, ее мама и бабушка сначала страшно удивятся, а потом будут вести с девочкой долгие разговоры, помогая ей (и себе тоже) разобраться в том, что же называть любовью. "Мечты", мягко скажем, не самая сильная лента конкурса,и очень жаль, что этот приз не достался другому фильму с тем же заголовком – интересной, неожиданной и прекрасно сыгранной картине "Мечта" Мишеля Франко с Джессикой Честейн в главной роли, которую критики называли фаворитом гонки.

Гран-при Берлинале получила лента "Голубая тропа" бразильского режиссера Габриэля Маскаро – история о том, что и в пожилом возрасте стоит решиться на приключения. Славная и мастеровито сделанная картина с безусловным гуманистическим месседжем получила очень высокие оценки критиков и в итоге почетный приз жюри. Лучшим режиссером Берлинале назван китайский режиссер Мэн Хо, автор медитативного фильма "Жизнь на земле". Фильм этот рассказывает историю бедной китайской семьи, которая занимается сельским хозяйством и едва сводит концы с концами. Это очень красиво снятая лента, в которой практически нет сюжета, – мастеровитое бытописание, но не более того. Еще одна неожиданность в распределении призов – Серебряный медведь за роль второго плана актеру Эндрю Скотту, сыгравшему в ленте Ричарда Линклейтера "Голубая луна". Это безусловный бенефис Итана Хоука, трибьют знаменитому автору бродвейских мюзиклов Лоренцу Харту. Эндрю Скотт здесь появляется лишь эпизодически – ему досталась роль композитора Ричарда Роджерса, бывшего друга и соавтора Харта, который больше не хочет мириться с запоями своего партнера. Роль для Скотта настолько небольшая и не особенная, что решение жюри можно объяснить только безусловным восхищением актерским дарованием Скотта в целом. И, пожалуй, самым справедливым решением жюри Берлинале можно назвать Серебряного медведя за лучшую главную роль американской актрисе Роуз Бирн за работу в фильме Мэри Бронштейн "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула". Эта напряженная психологическая драма о том, что материнство – это трудная, зачастую невыносимая несвобода, построенная почти полностью на крупных планах главной героини, которую великолепно сыграла Бирн. Пожалуй, действительно самая яркая роль конкурсной программы Берлинале этого года.

Репортаж с Берлинале – Алина Ребель