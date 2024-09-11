Борис Гребенщиков опубликовал новый альбом из шести песен

Борис Гребенщиков выложил на свою страничку на сервисе Bandcamp новый альбом своего проекта "БГ+" – под этой вывеской, вместо привычного "Аквариума", Гребенщиков выпускает материал с 2022 года. Запись получила название "√​­​☀", или "Square Root Sun" ("Квадратный корень солнца"). В неё вошли шесть песен: "Ангел", "Плохая песня", "Бог Зимогоров", "У Нимфодоры", "Феникс" и "5 утра".

Некоторые из них слушателям уже знакомы. Премьера "Плохой песни" на YouTube-канале музыканта в рамках цикла "Подношение интересному времени" состоялась меньше месяца назад. В том же цикле чуть ранее публиковалась и песня "Бог Зимогоров". Композиция "Ангел" входила в репертуар "Аквариума" уже в конце 1980-х годов и часто звучала на концертах группы, однако в то время так и не была записана. Струнные аранжировки в "Ангеле" в версии 2024 года – дело рук великого продюсера Тони Висконти, долгие годы работавшего, среди прочих, с Дэвидом Боуи, а также с Марком Боланом и группой T. Rex.

Альбом "√​­​☀" записывался и сводился в Лондоне, однако некоторые хоровые и инструментальные партии для песни "Феникс" были записаны в Кейптауне, ЮАР.

Новый альбом "БГ+" можно послушать и купить на Bandcamp, впоследствии планируется выпустить запись и на всех основных стриминговых сервисах. На сегодняшний день это только цифровой релиз, о планах издать его на физическом носителе в настоящее время не сообщается.