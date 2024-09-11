Опрос CNN: по итогам теледебатов 44% отдали победу Харрис, 40% – Трампу

Телеканал CNN спросил группу своих зрителей: кто одержал победу на дебатах между кандидатами в президенты США, проходивших вечером 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания) на телеканале ABC News.

44% респондентов заявили, что победила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. 40% сочли, что победу одержал кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

Телекомпания CNN отмечает, что такой показатель свидетельствует об изменении динамики в пользу Харрис.

Согласно результатам аналогичного опроса, проведенного до дебатов, в пользу Трампа высказывались 43% избирателей, за Харрис выступали 39%.

В то же время большинство зрителей дебатов после их окончания отдали предпочтение Трампу в вопросах экономики. В этом отношении взгляды республиканца поддержали 55% участников опроса, Харрис – только 35%.

82% респондентов заявили, что после прошедших теледебатов не изменят своего выбора в пользу того или иного кандидата. Еще 14% зрителей признались, что дебаты заставили их пересмотреть свои взгляды, но в итоге не повлияли коренным образом на поддержку одного из двух соперников по предвыборной гонке. Только 4% участников опроса указали, что после прошедших дебатов отдадут свой голос другому кандидату.

Опрос CNN был проведен путем рассылки текстовых сообщений. В нем участвовали 605 зрителей дебатов из числа зарегистрированных избирателей.