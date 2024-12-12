Фильм об израильской стендапистке Ноам Шустер-Элиаси будет представлен на фестивале "Сандэнс"

Фильм Эмбер Фарес "Сосуществование, вашу мать!" о стендапистке из Израиля Ноам Шустер-Элиаси включен в программу американского кинофестиваля "Сандэнс", который пройдет с 23 января по 2 февраля в штате Юта.

Фильм рассказывает о судьбе израильтянки, которая своим стендап-шоу пыталась строить мосты между израильтянами и палестинцами. Ноам Шустер-Элиаси выросла в общине Неве Шалом, в которой евреи и палестинцы живут вместе. Там она выучила арабский язык настолько хорошо, что многие ее принимали за арабку. После учебы в киноакадемии Нью-Йорка поступила в Гарвардскую школу богословия на программу "Религия, конфликты и мир", где придумала собственное стендап-шоу о событиях на Ближнем Востоке, с которым она выступала в ночных клубах США. После 7 октября, когда о мирном процессе между израильтянами и палестинцами говорить стало невозможно, Шустер-Элиаси "бросает вызов своей аудитории несмешной суровой правдой", как говорится в описании фильма.

Над фильмом работали продюсер из Израиля Рахель Ли Джонс, американка палестинского происхождения Равав Хадж-Яхья и Эмбер Фарес, постановщица из Канады ливанского происхождения. "Сосуществование, вашу мать!" – уже вторая работа Фарес, посвященная Шустер-Элиаси. В 2021 году она выпустила документальный мини-сериал о стендапистке "Расплата со смехом" на телеканале "Аль-Джазира".

Еще одна картина в программе "Сандэнс", посвященная арабо-израильскому конфликту, -- документальная лента "Все, что от тебя осталось" режиссера Шерин Дебис. В центре фильма – семья израильских арабов Бакри. Съемки этого фильма были запланированы на начало октября 2023 года в Израиле, однако после атаки ХАМАСа их пришлось перенести на Кипр. Автор картины – американка палестинского происхождения Дебис тогда заявила, что продолжит работу над фильмом и призвала мир "остановить апартеид и оккупацию".