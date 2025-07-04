Генеральная ассамблея EBU не стала голосовать за отстранение Израиля от "Евровидения"

В Лондоне состоялась встреча представителей вещательных корпораций стран-участниц "Евровидения", на которой было решено пока не выносить вопрос об отстранении Израиля от конкурса на голосование. Инициатива принадлежала, среди прочих, представителям Исландии, Испании и Словении.

Согласно информации, просочившейся в прессу, на самой ассамблее именно Исландия и Словения наиболее последовательно выступали за то, чтобы приостановить участие Израиля в конкурсе – тогда как Германия, Австрия и Швейцария высказались против отстранения вещательной корпорации "Кан" от "Евровидения-2026".

По сообщению самой корпорации "Кан", в пользу Израиля выступили также представители Греции и Кипра. Среди предложений, которые звучали на встрече, – разрешить израильским артистам выступать на конкурсе под нейтральным флагом, как российским спортсменам на некоторых международных соревнованиях после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Автором этой идеи выступил представитель исландского телевидения Стефан Йон Хафстейн.

В конечном счёте было принято решение отложить этот вопрос до следующей встречи представителей стран-участниц EBU, которая должна состояться зимой. Как отмечает Ynet, в поддержку этого варианта высказались, в частности, представители британской вещательной корпорации BBC, что стало сюрпризом для израильской делегации.

Впрочем, источник в EBU сообщил "Кан", что, если война не прекратится к зиме, вопрос вновь будет вынесен на обсуждение, и "Израильской вещательной корпорации будет трудно остаться среди участников "Евровидения" на фоне давления со стороны других стран-участниц конкурса.