Солист хэви-метал-группы записал видео в поддержку Ярдена Бибаса

Фронтмен американской хэви-метал-группы Distrubed Дэвид Дрейман обратился через инстаграм к Ярдену Бибасу, израильскому заложнику, чья семья – жена Шири и двое детей, рыжеволосые Ариэль и Кфир Бибас – были убиты террористами в Газе.

В видеоролике, появившемся в социальных сетях музыканта, он с трудом сдерживает слёзы. Дрейман выражает сочувствие Ярдену Бибасу, говорит, что никогда не забудет Шири, Ариэля и Кфира, а также произносит фразу "Ам Исраэль хай". На шее музыканта – брелок с очертаниями государства Израиль.

Композиция "Hold On to Memories" ("Держись за воспоминания") группы Disturbed – одна из трех рок-песен, которые Ярден Бибас посвятил погибшим членам своей семьи на траурной церемонии 26 февраля. Другие музыкальные фрагменты, которые он выбрал, – "Roman Sky" ("Римское небо") группы Avenged Sevenfold и "Thank You Child" ("Спасибо, дитя") певца и гитариста-виртуоза Закка Уайлда. Все перечисленные исполнители выступали с концертами в Израиле. Дэвид Дрейман – один из самых последовательных сторонников Израиля в зарубежном хэви-метал-сообществе; он приезжал в Израиль и после 7 октября, в том числе посетив Сдерот и кибуц Беэри.