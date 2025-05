Гид по "Евровидению-2025": кто что поёт, все клипы, ключевые строчки и факты

В швейцарском Базеле на этой неделе состоится 69-й конкурс песни "Евровидение": 13 мая пройдёт первый полуфинал, 15 мая – второй, а 17 мая – финал, на котором мир узнает победителя. В конкурсе 2025 года принимают участие 37 стран.

Музыкальный обозреватель Лев Ганкин послушал все заявки, расположил их в алфавитном порядке и делится впечатлениями и подробностями о каждой.

Австралия

Кто: певец Go-Jo (настоящее имя – Марти Замботто)

Что: песня "Milkshake Man"

Как звучит: Эротическому угару вроде того, который показан в клипе Go-Jo, обычно сопутствуют более сильные стимуляторы, но австралийскому певцу и его подружкам хватает молочного коктейля, ведь он – не кто иной как milkshake man, человек-милкшейк! Китчевое видео в броских психоделических тонах сопровождает прилипчивый синтипоп-трек, явно вдохновлённый музыкой 1990-х. Go-Jo утверждает, что "Milkshake Man" – песня о самовыражении, о том, как представить миру самую лучшую, самую смелую версию себя. Однако альтернативная трактовка, фривольно уподобляющая молоко другой жидкости белого цвета, тут тоже очевидным образом подразумевается.

Интересный факт: Go-Jo обожает брокколи и иногда раздаёт кочаны капусты зрителям в первых рядах на своих выступлениях – посмотрим, удастся ли ему провернуть этот фокус на сцене "Евровидения".

Ключевая строчка: "Excusez-moi monsieur, avez-vous du lait pour moi?" ("Извините, месье, у вас не найдётся для меня молочка?")

Посмотреть и послушать:

Австрия

Кто: певец JJ (настоящее имя – Йоханнес Питч)

Что: песня "Wasted Love"

Как звучит: Йоханнес Питч, или JJ, – юноша с оперной выучкой, способный петь в сравнительно редком контратеноровом (то есть, проще говоря, – очень высоком) регистре. С одной стороны, это звучит необычно и даже захватывающе; с другой, – в вышеупомянутый регистр он в песне "Wasted Love" переходит буквально с места в карьер, да так в нём и остаётся. В результате композиции, задуманной как пронзительное размышление о неразделённой любви, несколько недостаёт эмоциональной динамики. Это обстоятельство, видимо, осознавали сами её авторы – поэтому вставили в финал ничем не мотивированный эпизод со скоростным техно-битом.

Интересный факт: JJ – наполовину филиппинец; наряду с европейскими языками он владеет тагальским, или тагалогом.

Ключевая строчка: "I"m an ocean of love / And you"re scared of water" ("Я океан любви, но ты боишься воды")

Посмотреть и послушать:

Азербайджан

Кто: трио Mamagama

Что: песня "Run with U"

Как звучит: Не слишком выразительный, но безвредный поп-роковый трек с диско-битом, выросший из штанишек "Get Lucky" Daft Punk и множества сходных произведений. В отличие от прошлогодней песни, в которую был вмонтирован фрагмент традиционного мугама, в 2025 году Азербайджан выбрал максимально космополитичный саунд; единственным намёком на страну происхождения "Run with U" остаются короткие проигрыши на сазе (своеобразной восточной разновидности лютни) между куплетами. Инструмент фигурирует и в видеоклипе.

Интересный факт: Фронтмен Mamagama Асаф Мишиев – горский еврей: он не раз бывал в Израиле и даже однажды праздновал победу в проходившем в нашей стране конкурсе еврейской песни. В Баку музыкант среди прочего работает преподавателем вокала в местном еврейском общинном центре.

Ключевая строчка: "Shall we dim the lights / Put our fears behind?" ("Давай приглушим свет и оставим позади наши страхи")

Посмотреть и послушать:

Албания

Кто: дуэт Skhodra Elektronike

Что: песня "Zjerm"

Как звучит: Первое, что слышит человек, решивший ознакомиться с албанской заявкой на "Евровидение-2025", – характерное бренчание фольклорного струнного инструмента, напоминающего уд; через пару мгновений в дело вступает вокал певицы Беатриче Джерджи и электронный бит. "Zjerm" – далеко не худшее выступление в востребованном на конкурсе жанре "традиция пополам с современностью"; Shkodra Elektronike заразительно стремятся вообразить реальность, в которой всё наконец становится хорошо.

Интересный факт: Название группы – дань уважения родному для музыкантов албанскому городу Шкодер (или Шкодра); впрочем, живут и работают они в Италии.

Ключевая строчка: "Imagjino një minutë pa ushtarë pa jetimë / Asnjë shishe në oqean, naftës i vjen era jargavan / Lirinë e fjalës t'a mëson shkolla" ("Представьте на минуту мир, где нет ни солдат, ни сирот, в океане не плавают бутылки, бензин пахнет сиренью, а свободу слова преподают в школах")

Посмотреть и послушать:

Армения

Кто: певец Parg (настоящее имя – Паргев Варданян)

Что: песня "Survivor"

Как звучит: Армения в этом году сделала ставку на тяжёлую музыку: композиция "Survivor" – это энергичный рок-боевик с танцевальным ритмом, под который пальцы сами складываются в "козу". Правда, в середине жёсткие риффы без предупреждения сменяет лирическая интерлюдия, но надолго Парга не хватает: спустя несколько мгновений он уже вновь рвёт глотку, сообщая городу и миру о своей стойкости и решительности перед лицом невыясненных, но, судя по всему, враждебных обстоятельств.

Интересный факт: В предыдущие несколько лет армянскую заявку на "Евровидение" выбирали кулуарно, но в 2025 году решили подключить к процессу телезрителей – и именно они принесли Паргу победу (в голосовании профессионалов его песня заняла только второе место). Кстати, среди создателей "Survivor" есть и израильтянин – продюсер Инон Яэль.

Ключевая строчка: "Hitting me, mocking me / Stabbing me, crushing me / Tearing me, burning me / I'll never stop" ("Бейте меня, издевайтесь, пыряйте ножом, стирайте в порошок, рвите или сжигайте – я не остановлюсь").

Посмотреть и послушать:

Бельгия

Кто: певец Red Sebastian (настоящее имя – Сеппе Херреман)

Что: песня "Strobe Lights"

Как звучит: Несмотря на небольшой размер, Бельгия – важная страна на карте танцевально-электронной музыки, родина сразу нескольких её влиятельных подвидов: от нью-бита до специфического бельгийского хардкор-техно. Выбор песни для "Евровидения-2025" подчёркивает именно эту родословную: это довольно прямолинейный клубный трек, скорее подходящий для танцполов, чем для хит-парадов. Как ни странно, самое ненадёжное звено тут – сам Red Sebastian: с верхними нотами в партии он справляется прилично, но в нижнем регистре не всегда выглядит уверенно.

Интересный факт: Свой псевдоним музыкант выбрал в честь краба из диснеевской "Русалочки".

Ключевая строчка: "Step into the mirror to bright new dimensions / Where no words are needed to feel the connection" ("Шагни через зеркало в яркие новые измерения, нам не понадобятся слова, чтобы ощутить связь")

Посмотреть и послушать:

Великобритания

Кто: группа Remember Monday

Что: песня "What the Hell Just Happened?"

Как звучит: "What the Hell Just Happened?" – обаятельный праздник непослушания в исполнении трёх британских девушек, которые (с трудом) вспоминают с утра подробности прошедшей ночи: потеряла ключи, поставила ссадину на коленке, упала с люстры, прыгнула в бассейн, порвала платье, позвонила бывшему – и так далее. Все участницы группы Remember Monday по совместительству – актрисы в театрах Вест-Энда, поэтому неудивительно, что композиция больше всего похожа на зажигательный номер из мюзикла с впечатляющим многоголосием. Если британцы не поскупятся на декорации и костюмы, их песня на "Евровидении-2025" имеет неплохие шансы прозвучать довольно ярко и выбраться из болота в нижней части таблицы.

Интересный факт: В 2006 году одна из участниц группы, Холли-Энн Халл, пела на 80-летии Елизаветы II; королева светски поинтересовалась у певицы, почему та выступает без обуви.

Ключевая строчка: "Oh what a night / I don"t mind / It was time to unwind and I volunteered" ("Ну и ночка! Впрочем, мне всё равно – пора было оторваться как следует, и я проявила инициативу").

Посмотреть и послушать:

Германия

Кто: дуэт Abor & Tynna

Что: песня "Baller"

Как звучит: Авторы песни "Baller" явно держат руку на пульсе: в ней без труда узнаётся легкомысленное гиперпоп-звучание, окончательно проникшее в мейнстрим благодаря прошлогоднему альбому-суперхиту Charli XCX "Brat". Некоторые реалии в тексте тоже определённо рассчитаны на зумеров и младше: певица Tynna угрожает бывшему возлюбленному, что поставит точку в конце предложения – самый верный способ продемонстрировать в соцсети или мессенджере, что ты враждебно настроен к собеседнику. Как вокалиста Tynna звёзд с неба не хватает, но её "ba-la-la-la" звучит достаточно задорно, а вот зачем в песне нужна виолончель, на которой играет Abor, – не вполне понятно, тем более что в финале её всё равно разобьют.

Интересный факт: Abor и Tynna – родные брат и сестра, а также наследники знаменитого венгерского дворянского рода Борнемиса. Их отец – виолончелист Венского филармонического оркестра Чаба Борнемиса (что заставляет предположить в сцене с разбиванием инструмента в том числе и лёгкий фрейдистский подтекст).

Ключевая строчка: "Ich seh" die Sternensplitter, auf meiner Haut wie Glitzer / Hab" gelernt was mich nicht killt, macht mich nur schicker" ("Осколки звёзд – как блёстки на моей коже / Я поняла: всё, что меня не убивает, делает меня красивее").

Посмотреть и послушать:

Греция

Кто: певица Klavdia

Что: песня "Asteromáta"

Как звучит: Греция, в прошлом году сделавшая ставку на ироничную эклектику, в этот раз везёт на "Евровидение" проникновенную этно-поп-балладу "Asteromáta" на довольно серьёзную тему. При просмотре снятого на неё символистского клипа, честно говоря, требуется пояснительная бригада, зато текст оказывается вполне недвусмысленным: это посвящение беженцам и вынужденным переселенцам, в каковое множество певица Клавдия записывает и свою семью. Артистка происходит из понтийских греков – её родные были изгнаны из Османской империи; выросшие в СССР родители певицы переехали в Грецию лишь в 1991 году. Песня вызвала острую реакцию в Турции, где в ней усмотрели намёк на геноцид понтийских греков, который страна официально не признаёт.

Интересный факт: У "Asteromáta" есть альтернативная акустическая версия, которую Клавдия исполняет в компании очаровательного пса.

Ключевая строчка: "Ta chelidonia tis fotias / Thalasses ki an pernoune / Tou rizomou ta chomata / Pote den lismonoune" ("Как бы далеко ни залетели ласточки, рождённые в огне, они всегда будут помнить землю, которую когда-то называли домом")

Посмотреть и послушать:

Грузия

Кто: певица Мариам Шенгелия

Что: песня "Freedom"

Как звучит: "Freedom" – редкое на нынешнем "Евровидении" выступление в патриотическом жанре. Мариам Шенгелия на все лады воспевает природу родного края, правда, в довольно общих выражениях – если не знать, что песня представляет Грузию, то пейзажные описания, в принципе, подошли бы и к любой другой стране. Музыкальное решение композиции небезынтересно: формально это вполне типичная пауэр-баллада, но с изобретательно меняющейся по ходу дела аранжировкой – в дебюте Шенгелия поёт на грузинском языке под воинственный барабанный бой, а в миттельшпиле – на английском под нежные фортепиано и виолончель. Единственное, чего песне не хватает, – это по-настоящему цепкого, запоминающегося хука.

Интересный факт: Критики Мариам Шенгелии припомнили ей съёмки в предвыборном ролике пророссийской партии "Грузинская мечта" – впрочем, этот факт биографии не помешал ей осудить вторжение российских войск в Украину, а также посетовать на то, что власти Грузии решили отложить подачу заявки на вступление в Евросоюз до 2028 года.

Ключевая строчка: "Es mze atbobs da anatebs gzebs / Samshoblos mtebsa da zghvebs" ("Солнце освещает и согревает дороги, горы и моря родины")

Посмотреть и послушать:

Дания

Кто: певица Sissal (полное имя – Сиссаль Йоханна Нордберг Никласен)

Что: песня "Hallucination"

Как звучит: Для композиции под названием "Галлюцинация" датская заявка на "Евровидение-2025" звучит обескураживающе нормативно: это рядовой образчик танцевальной поп-музыки, в котором заранее ясно практически всё – куда в следующую секунду пойдёт мелодия, когда наступит кульминация и в какой именно момент певица возьмёт эффектную высокую ноту. С другой стороны, "Hallucination" – редкая для нынешнего "Евровидения" песня, которая, кажется, в том же самом виде могла прозвучать на конкурсе и 30 лет назад, в год рождения Сиссаль; для тех, кто испытывает ностальгию по стабильным временам, когда всё – включая и поп-музыку – работало как часы, это может оказаться плюсом.

Интересный факт: Сиссаль родилась и выросла не в материковой Дании, а на Фарерских островах. Она вторая артистка с Фарер в истории "Евровидения" – после певца Reiley, также представлявшего Данию в 2023 году (и не прошедшего в финал).

Ключевая строчка: "I see colors I never saw before / A thousand shades of light come to life" ("Я вижу цвета, которых никогда не видела раньше, тысячи оттенков света оживают").

Посмотреть и послушать:

Израиль

Кто: певица Юваль Рафаэль

Что: песня "New Day Will Rise"

Как звучит: Стилистически "New Day Will Rise" в исполнении Юваль Рафаэль, пережившей резню на фестивале Nova 7 октября 2023 года, – прямая наследница прошлогодней израильской заявки на "Евровидение", "Hurricane" Эден Голан: это щемящая баллада, последовательно движущаяся к сокрушительной эмоциональной кульминации. Все элементы, отличавшие "Hurricane", тут, по ощущению, дополнительно усилены: больше гармонических модуляций, больше разных языков (французский вдобавок к английскому и ивриту), более яркий контраст между тихими и громкими секциями. "New Day Will Rise" – требовательная, даже рискованная композиция для непрофессионального исполнителя (отбор на "Евровидение-2025" – первый вокальный конкурс в жизни Рафаэль). Впрочем, чем сложнее был вызов – тем ярче переживается триумф.

Интересный факт: До "Евровидения" единственной опубликованной композицией в исполнении Юваль Рафаэль была кавер-версия песни "Hurt" Кристины Агилеры, выложенная на YouTube в далёком 2017 году.

Ключевая строчка: "מים רבים לא יכבו את האהבה ונהרות לא ישטפוה" ("Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее"; Песнь песней 8:7).

Посмотреть и послушать:

Ирландия

Кто: певица Emmy (полное имя – Эмми Кристин Гуттульсруд Кристиансен)

Что: песня "Laika Party"

Как звучит: Как евродэнс 1990-х со всеми напрашивающимися ассоциациями вплоть до творчества группы "Руки вверх!". Пожалуй, единственный остроумный ход создателей ирландской песни для "Евровидения-2025" – в том, как они соединяют одно ретро с другим: ностальгический звук 1990-х – с не менее ностальгическим сюжетом об отправленной в космос в 1957 году собаке Лайке. Эмми поёт "Laika Party" как бы от лица маленькой девочки, которая надеется, что Лайка не погибла во время своей миссии, а до сих пор счастливо тусуется себе где-то в безвоздушном пространстве.

Интересный факт: Как нетрудно догадаться по полному имени певицы Эмми, она никоим образом не ирландка, а вовсе даже норвежка. Впрочем, на её родине, в Норвегии, песню "Laika Party" даже не допустили до отбора на "Евровидение" – зато в Ирландии, откуда родом одна из соавторов трека, Лариса Торми, трек неожиданно праздновал победу.

Ключевая строчка: "Bam-bam, ba-da-dam-bam-bam-bam-bam-bam" ("Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам")

Посмотреть и послушать:

Исландия

Кто: Дуэт VÆB

Что: песня "RÓA"

Как звучит: Балаганная плясовая в исполнении группы, название которой неспроста читается как "вайб": у песни "RÓA" не слишком много оригинальных музыкальных достоинств, но пресловутый вайб – то есть настроение, атмосфера – присутствует в достатке. Название композиции неспроста созвучно английскому глаголу "to row", "грести" – двое-из-ларца-одинаковых-с-лица, участники VÆB братья Хальфдан Хельги и Маттиас Давид Маттиассоны, поют о том, что, если как следует работать вёслами, можно выпутаться из самых невыгодных обстоятельств. На музыкальном уровне "RÓA" представляет собой одноклеточный клубный поп с речитативом и задорным скрипичным проигрышем в духе моряцких песен-"шанти".

Интересный факт: Из одной передряги VÆB, судя по всему, уже успешно вышли: в феврале 2025 года израильский сонграйтер Офир Коэн обвинил музыкантов в плагиате своей композиции "חתונת השנה", известной в исполнении Итая Леви и Эяля Голана. Сходство в самом деле бросается в глаза (и другие органы чувств), но участники группы сказали, что не слушают израильскую музыку, а представитель исландской вещательной компании (кстати, активно призывающей к отстранению Израиля от конкурса на фоне войны в Газе) сказал, что, мол, все песни с "Евровидения" напоминают друг друга, так что ничего страшного не произошло. Просьбу Коэна исключить композицию "RÓA" из конкурса его организаторы, похоже, проигнорировали.

Ключевая строчка: "Ég set spýtu ofan á spýtu / Og kalla það bát / Ef ég sekk í dag / Er það ekkert mál" ("Я прибил одну доску к другой и назвал это лодкой / Если я сегодня утону, ну и ладно")

Посмотреть и послушать:

Испания

Кто: певица Мелоди (настоящее имя – Мелодия Руис Гутьеррес)

Что: песня "Esa Diva"

Как звучит: Образ дивы – одно из вечных конкурсных клише: израильтяне хорошо помнят, как в 1999 году победу с песней "Diva" праздновала Дана Интернэшнл. Впрочем, опытная испанская певица Мелоди предлагает в меру свежее прочтение темы: согласно песне "Esa Diva", дивой может стать каждый (а точнее, – каждая). Аккомпанементом для этого располагающего к себе антииерархического месседжа становится энергичный танцевальный трек с лёгким испанским флёром – на фоне электронного бита в нём звучат в том числе кастаньеты и классическая гитара.

Интересный факт: Мелоди познала вкус славы раньше многих её конкурентов и конкуренток на сцене "Евровидения": в 2001 году мегахитом в Испании стала песня "El baile del gorila", которую она записала в нежном возрасте 10 лет.

Ключевая строчка: "Es la madre que madruga / Es la artista sin cartel / Con dinero o sin fortuna / Ellas son divas también" ("Это и матери, встающие ни свет ни заря, и певицы без рекламных плакатов; с деньгами или без, все они – дивы")

Посмотреть и послушать:

Италия

Кто: певец Лучио Корси

Что: песня "Volevo Essere Un Duro"

Как звучит: Как песня с фестиваля в Санремо 1970-х годов. Мелодически "Volevo Essere Un Duro" – характерный образец итальянской эстрады, но аранжировка с гитарным запилом в кульминационной части безошибочно помещает Корси в пространство рок-музыки. Внешний вид артиста, с обильным лицевым гримом, в причудливом костюме и с непременным фендером-стратокастером в руках, очевидно, вдохновлён звёздами глэм-рока в диапазоне от Slade до Kiss. На композицию снят занимательный клип, напоминающий скорее полноценное короткометражное кино – в нём живой Лучио Корси вылезает из собственного плаката в комнате девочки-фанатки, будто Афродита из пены морской.

Интересный факт: Попадание Лучио Корси на "Евровидение" – счастливая случайность: в итальянском отборе на конкурс победил другой исполнитель, Olly, который, однако, отказался от участия, после чего вакантное место на сцене в Базеле предложили именно ему.

Ключевая строчка: "Volevo essere un duro / Però non sono nessuno" ("Я хотел быть крутым парнем, но в реальности я никто")

Посмотреть и послушать:

Кипр

Кто: певец Тео Эван (полное имя – Эвангелос Феодору)

Что: песня "Shh"

Как звучит: Как евродэнс – но с претензией: текст "Shh" не помещается ни в один из привычных для конкурса форматов. Фактически перед нами детективная загадка: "кто я такой?" – несколько раз спрашивает Тео Эван, по ходу дела давая нам подсказки. Из первого куплета мы узнаём, что он очень красив и самоуверен, и что именно это станет причиной его падения; из второго – что он был охвачен ревностью и обманут врагом, а между делом в песне всё время звучит один и тот же призыв: если вы знаете моё имя, тссс! Никому его не говорите! Фанаты "Евровидения" уже отряхнули от пыли сборники мифов Древней Греции – на сегодняшний день лидируют версии о Нарциссе и Адонисе, а правда, видимо, откроется нам во время выступления Эвана на сцене в Базеле.

Интересный факт: Эван закончил престижный музыкальный колледж в Беркли – причём выпустился с отличием.

Ключевая строчка: "Hush, hush / If you know my name then keep it a secret" ("Тсс, тсс! Если вы знаете моё имя, держите его в секрете")

Посмотреть и послушать:

Латвия

Кто: группа Tautumeitas

Что: песня "Bur Man Laimi"

Как звучит: Завораживающий обрядовый фолк в исполнении шести девушек, напоминающих лесных фей, в любое мгновенье готовых пуститься в ритуальный танец. Особая экспрессия "Bur Man Laimi" достигается минимумом выразительных средств – гипнотическим перкуссионным боем и вокальной полифонией. Несмотря на ночной сеттинг, ритуал Tautumeitas, судя по всему, носит исключительно позитивный, жизнелюбивый характер: название композиции переводится как "Песнь о счастье". Среди идей, очевидно, близких участницам группы, стоит выделить единение с природой: в рефренах "Bur Man Laimi" Tautumeitas противопоставляют металл дереву, причём однозначно в пользу последнего. Может быть, металл и прочнее, зато дерево – натуральнее и долговечнее.

Интересный факт: "Bur Man Laimi" – первая латвийская заявка на "Евровидение" с 2004 года, полностью спетая на латышском языке.

Ключевая строчка: "Ļaudīm vara sarūsēja / Ozoliņa salapoj" ("Медный мост покрылся ржавчиной, а дубовый – зеленью")

Посмотреть и послушать:

Литва

Кто: группа Katarsis

Что: песня "Tavo Akys"

Как звучит: Довольно нетипично для "Евровидения". Гитарный рок на конкурсе давно не редкость, но чаще всего это вариации на тему классик-рокового континуума: от харда или глэма до хэви-метала. У литовской группы Katarsis, очевидно, совсем другая родословная, включающая прежде всего разнообразные "альтернативные" жанры – постпанк, готик-рок и шугейз. Социальный заказ подобной музыки заведомо уже, чем у патетических баллад или танцевальных поп-номеров, и фронтмен Katarsis Лукас Радзявичюс прямым текстом сказал в интервью, что Литва рискует, отправляя песню "Tavo Akys" на "Евровидение". Тем не менее, это одна из самых интригующих "тёмных лошадок" конкурса.

Интересный факт: У "Tavo Akys" есть и впечатляющая альтернативная версия, записанная в церкви с многоголосым хором на подпевках. В финале композиции слово "tavo" повторяется 48 раз подряд – остроумные интернет-комментаторы обратили внимание на то, что это больше, чем весь текст песни "Nocturne" норвежского дуэта Secret Garden, победившей на "Евровидении" в 1995 году.

Ключевая строчка: "Tuščios kalbos tik didina ugnį" ("Пустые слова лишь подливают масла в огонь")

Посмотреть и послушать:

Люксембург

Кто: певица Лора Торн

Что: песня "La Poupée Monte Le Son"

Как звучит: Как сознательный оммаж песне "Poupée de cire, poupée de son" в исполнении Франс Галль, которая принесла Люксембургу победу на "Евровидении" ровно 60 лет назад. Если героиня Галль была лишь послушной куклой в руках облечённых властью мужчин – в том числе циничного поп-гения Сержа Генсбура, автора музыки и текста её хита, – то теперь та же самая кукла в трактовке Лоры Торн храбро утверждает собственную субъектность. Концептуально и идейно "La Poupée Monte Le Son" вызывает безусловную симпатию, а вот музыка немного подкачала – нового Генсбура в Люксембурге и сопредельных странах не нашлось. По сравнению с шедевром эпохи "йе-йе" в исполнении Франс Галль, песня Торн – безобидный проходной поп-трек.

Интересный факт: Лора Торн – преподавательница музыки в консерватории люксембургского города Эш-сюр-Альзетт. Стремясь запустить поп-карьеру, она попросила познакомить её с парижскими продюсерами – а в итоге с ходу попала на "Евровидение".

Ключевая строчка: "Si tu n"vois en moi qu"une poupée parfaite / Qui sourit et puis se tait quand tu le souhaites / Oublie-moi, je ne suis pas ta marionette" ("Если ты видишь во мне только идеальную куклу, которая улыбается, а потом замолкает, когда ты этого хочешь, то забудь обо мне – я не твоя марионетка")

Посмотреть и послушать:

Мальта

Кто: певица Мириана Конте

Что: песня "Serving"

Как звучит: Образцово-показательный евротрэш – те, кто ценят конкурс прежде всего как ежегодное фрик-шоу, просто обязаны дождаться выступления Мирианы Конте (и надеяться, что эта безбашенная девушка перенесёт на сцену хотя бы половину визуальных образов из клипа на песню "Serving"). Без композиций, от которых благовоспитанные граждане хватаются за голову, "Евровидение" не было бы "Евровидением", и "Serving" в 2025 году – однозначный чемпион в этой номинации. Это бесстыже-примитивный трек с речитативом и EDM-дропами – а от повадок синьорины Конте могут слегка покраснеть даже её соседи по конкурсному плейлисту: австралийский милкшейк-мэн и финская секс-валькирия.

Интересный факт: В оригинале композиция Конте называлась "Kant" – то есть "пение" в переводе с мальтийского языка. Впрочем, это слово созвучно с непристойным английским "cunt", каковое созвучие в песне очевидным образом обыгрывалось, поэтому в дело пришлось вступить "Европейскому вещательному союзу": песня была переименована, и двусмысленный припев из неё исчез. Следующий челлендж: заглушить чем-то тысячи глоток, которые точно будут в кульминационные моменты орать "kant" в зале, – чтобы обсценная лексика часом не попала в телевизионную трансляцию.

Ключевая строчка: "Why should we let other people decide? / When we could be having the time of our lives" ("Почему за нас должны решать другие, когда мы можем просто отрываться и кайфовать?")

Посмотреть и послушать:

Нидерланды

Кто: певец Клод (полное имя – Клод Киамбе)

Что: песня "C"est La Vie"

Как звучит: Артисты с "Евровидения" часто переходят с одного языка на другой на протяжении одной и той же песни – примером может служить та же Юваль Рафаэль. Однако голландец Клод радикально повышает ставки, постоянно прыгая с английского на французский и обратно в рамках одного и того же предложения. Есть подозрение, что это не просто кунштюк: песня "C"est La Vie" – в том числе размышление на тему непростой, гибридной идентичности артиста, уроженца Демократической республики Конго, попавшего в Нидерланды в 9-летнем возрасте и теперь представляющего страну на одной из крупнейших мировых сцен. Отзвуки африканской музыки слышны и в аранжировке песни, но самое очевидное влияние здесь – творчество Stromae: танцевальные движения Клода (и его юного альтер-эго из видеоклипа) практически копируют хореографию из "Papaoutai" Stromae.

Интересный факт: В первых кадрах видео на песню "C"est La Vie" мальчик, изображающий Клода в детстве, смотрит по телевизору "Евровидение" 2014 года, закончившееся победой Кончиты Вурст. Это действительно был первый конкурс, который он увидел в жизни – Клоду было тогда 11 лет.

Ключевая строчка: "La vie en rose, la vie en noir / Oh, this rollercoaster" ("Жизнь в розовом цвете, жизнь в мрачных тонах – ох уж эти американские горки")

Посмотреть и послушать:

Норвегия

Кто: певец Кайл Алессандро (полное имя – Кайл Алессандро Хельгесен Виллалобос)

Что: песня "Lighter"

Как звучит: Песня "Lighter" начинается как автотюновая R&B-баллада, но затем выруливает на бодрый танцевальный припев в ритме реггетона. По ощущению, её звучание апеллирует прежде всего к радио-мейнстриму не столь отдалённого прошлого – в памяти всплывают плейлисты 2010-х, когда в чартах доминировали латиноамериканские танцевально-электронные стили, а также корейские айдол-группы. Непонятно, правда, причём тут Норвегия – но, видимо, низкий результат прошлогодних представителей страны, фолк-металлической группы Gåte, побудил местного вещателя на сей раз не разыгрывать национальную карту. Для песни, заворожённой стихией огня, "Lighter" звучит до обидного надёжно и безопасно – но это, тем не менее, не худший номер в программе.

Интересный факт: Один из рефренов песни – повторяющееся дважды подряд словосочетание "no way!" ("Ни за что!"). Вполне логично вписывающееся в текст композиции, оно, тем не менее, несёт и дополнительный смысл: "no way" звучит почти неотличимо от "Norway" ("Норвегия"), и, очевидно, предполагается, что зрители в Базеле во время исполнения песни будут выкрикивать вместе с артистом название страны, которую он представляет.

Ключевая строчка: "Nothing cаn burn me down / I"m my own lighter" ("Ничто не сможет меня сжечь, ведь я сам себе зажигалка")

Посмотреть и послушать:

Польша

Кто: певица Юстина Стечковская

Что: песня "GAJA"

Как звучит: В отрыве от сценической презентации – не слишком выразительно: песня лишена каких-либо оригинальных мелодических, гармонических или ритмических находок. Однако перфоманс самой Юстины Стечковской меняет дело – певице уже за 50, но она находится в блестящей физической форме и оказывается способна брать самые каверзные ноты (включая одну особенно долгую в припеве), не переставая при этом энергично и зажигательно двигаться.

Интересный факт: Победив в польском отборе на "Евровидение-2025", Стечковская стала артисткой с самым длинным в истории перерывом между появлениями на конкурсе: в прошлый раз она представляла Польшу на церемонии в Дублине 30 лет назад, в 1995-м, с песней "Sama".

Ключевая строчка: "Moje imię Gaja / Jestem Bogiem, siłą" ("Моё имя – Гея, я богиня, я мощь")

Посмотреть и послушать:

Португалия

Кто: группа NAPA

Что: песня "Deslocado"

Как звучит: Португалия в который раз играет не по правилам, посылая на "Евровидение" просто хорошую песню – без эпатажа, мемов, гиньоля и маскарада. "Deslocado" – изысканная композиция о ностальгии по малой родине: в данном случае – по острову Мадейра, откуда происходит участники проекта NAPA. Аккомпанемент – полностью живой и весьма изобретательный, а в тексте прямо упоминается ключевое для португальской культуры понятие "саудаде": светлой печали и тоски по утраченному.

Интересный факт: На обложке сингла "Deslocado" (https://t2.genius.com/unsafe/430x430/https%3A%2F%2Fimages.genius.com%2F7cbceda9918b8f6e6338f443b5702c85.1000x1000x1.png) – самая ранняя из дошедших до нас фотографий Мадейры, сделанная во второй половине XIX века (а точнее – между 1863 и 1885 годом).

Ключевая строчка: "Conto os dias para mim / Com a mala arrumada / Já quase não cabia / A saudade acumulada" ("Я считаю дни [перед возвращением], мой чемодан уже собран, и всё накопившееся саудаде в него еле влезло")

Посмотреть и послушать:

Сан-Марино

Кто: диджей, певец и продюсер Габри Понте

Что: песня "Tutta l"Italia"

Как звучит: "Tutta l"Italia" сочинялась в качестве официального гимна фестиваля в Санремо – и лишь затем превратилась в официальную заявку Сан-Марино на "Евровидение-2025". Отсюда беспорядочный неймдроппинг всего итальянского: спагетти, вино, футбол, "Джоконда", молитва "Отче Наш" ("Padre Nostro") и даже коррупция в высших эшелонах власти. На звуковом уровне перед нами вполне типичный для этого артиста европоп: Понте выступает здесь в роли диджея, закатывающего бурную вечеринку для всей Италии (и уж подавно для всего Сан-Марино).

Интересный факт: Габри Понте – экс-участник ансамбля Eiffel 65, продюсер вечнозелёного европоп-хита "Blue (Da Ba Dee)", без которого в конце 1990-х не обходилась ни одна дискотека.

Ключевая строчка: "Lasciateci ballare / Con un bicchiere in mano" ("Давайте танцевать с бокалом в руках")

Посмотреть и послушать:

Сербия

Кто: певец Принц (также Принц Враня; настоящее имя – Стефан Здравкович)

Что: песня "Mila"

Как звучит: В программе "Евровидения" в этом году – много проникновенных баллад, но композиция артиста, не постеснявшегося выбрать себе псевдоним Принц, – пожалуй, самая пафосная из них. Судя по тексту, "Mila" – песня о романтической любви, но эту распространённую тему музыкант трактует с необыкновенной высокопарностью, привлекая в числе прочего христианские и мифологические аллюзии. Стилистически композиция во многом близка "Молитве" Марии Шерифович, принесшей Сербии победу на конкурсе в 2007 году, но по уровню, к сожалению, до неё не дотягивает.

Интересный факт: Стефан Здравкович играл главную роль в сербской постановке рок-оперы "Иисус Христос суперзвезда" – судя по внешнему виду артиста, это необычайно удачный кастинг.

Ключевая строчка: "Neka bude mi to zadnja večera / Nek oko Kerbera U noć me potera" ("Пусть это станет для меня тайной вечерей, и пусть око Цербера преследует меня в ночи")

Посмотреть и послушать:

Словения

Кто: певец Клемен (полное имя – Клемен Слаконья)

Что: песня "How Much Time Do We Have Left"

Как звучит: И ещё одна духоподъёмная баллада, но на этот раз – для разнообразия – не с абстрактным, а, наоборот, с предельно конкретным посылом: Клемен посвятил песню своей жене, которая смогла победить рак. Напрочь лишённая любых ассоциирующихся с "Евровидением" спецэффектов, "How Much Time Do We Have Left" способна дать желанную передышку на фоне окружающего балагана, а заодно и напомнить слушателям о том, что нет ничего сильнее и убедительнее, чем реальные человеческие истории, особенно – со счастливым концом. Шансов на победу в конкурсе у композиции практически нет, но по-настоящему важную победу Клемен и его жена уже одержали.

Интересный факт: По песне "How Much Time Do We Have Left" этого ни за что не скажешь, но вообще-то на родине Клемен Слаконья больше всего известен как музыкальный пародист. Среди его работ – хитовая песня 2016 года, в которой он изображает Владимира Путина и, в частности, произносит от его лица строчку "and by the way, Eurovision is so gay" ("И кстати, Евровидение – абсолютно гейское [мероприятие]").

Ключевая строчка: "How much time do we have left together we never know / All I know is I don"t want to be here without your love" ("Я не знаю, сколько времени у нас осталось, чтобы быть вместе, но знаю, что не хочу быть здесь без твоей любви")

Посмотреть и послушать:

Украина

Кто: группа Ziferblat

Что: песня "Bird of Pray"

Как звучит: Довольно неожиданно – больше всего "Bird of Pray" напоминает арт-роковую композицию 1970-х годов с отзвуками Queen, Supertramp, Sparks, 10CC и прочих ансамблей, умевших соединять безусловную мелодическую цепкость с оригинальными гармоническими ходами и изобретательной, многочастной формой. В песне есть интригующее вступление, энергичные куплеты, головокружительная модуляция при выходе на припев, а для тех, кому этого мало – ещё и эффектные стоп-таймы в финале. Название – намеренный каламбур: "bird of prey" – это "хищная птица" в переводе с английского, но вместо "prey" Ziferblat пишут и поют "pray": от глагола, означающего "молиться". Песня рассказывает о близких людях, которых война раскидала по свету – ненадёжным, но желанным каналом связи для них становятся перелётные птицы.

Интересный факт: Интеллектуальное арт-роковое звучание "Bird of Pray" – не случайность: среди любимых исполнителей музыкантов Ziferblat – King Crimson и Кейт Буш. А дебютный альбом ансамбля, вышедший в 2023 году, назывался "Перетворення" и был вдохновлён "Превращением" Франца Кафки.

Ключевая строчка: "Fly, bird, I"m begging you / Begging you please just live, share / My heart with someone who cares of me and my little bird of pray" ("Лети, птичка, я молю тебя; молю тебя – просто живи и приноси частичку моего сердца тем, кому дорог я и моя маленькая птичка молитвы")

Посмотреть и послушать:

Финляндия

Кто: певица Эрика Викман

Что: песня "ICH KOMME"

Как звучит: Блондинка носится по сцене в блестящем костюме, оставляющем открытыми ляжки и ягодицы, а фоном для её недвусмысленных движений становится триумфальный хор: "Ich Komme!". На уроках немецкого обычно рассказывают, что это переводится как "Я иду" или "Я прихожу", но здесь определённо подразумевается альтернативная трактовка: "Я кончаю". Заявка Финляндии на "Евровидение-2025" – одна из самых откровенных и прямолинейных песен о сексе в репертуаре конкурса наряду с высказываниями Австралии и Мальты на сходную тему. Стилистически "ICH KOMME" – убедительный танцевальный "бэнгер", снабжённый, как и процесс, метафорой которого он является, рядом экстатических кульминаций.

Интересный факт: "Они настаивают, чтобы я чем-то прикрыла задницу", – призналась Эрика Викман в интервью шведской прессе. Претензии Европейского вещательного союза к музыке, тексту или сценическому шоу артистов – не редкость; Эден Голан могла бы много об этом рассказать. Судя по всему, в Базеле исполнение "ICH KOMME" будет выглядеть не совсем так, как в официальном клипе на композицию.

Ключевая строчка: "I am Erika / Nice to meet you / And I"d even dance the wedding dance with you / But naked" ("Я Эрика, приятно познакомиться, могу станцевать с тобой свадебный танец, но только голой")

Посмотреть и послушать:

Франция

Кто: певица Louane (настоящее имя – Анн Эдвиж Мария Пешер)

Что: песня "Maman"

Как звучит: "Maman" – песня в респектабельном эстрадном жанре "баллада о маме", и, как и полагается, звучит она проникновенно и патетически. У Louane здесь как бы две оптики сразу: она вспоминает собственные взаимоотношения с матерью, которая умерла, когда ей было всего 17 лет, а ещё – несколько раз признаётся в том, что и сама уже стала мамой. Аранжировка подобающе масштабна – бал здесь правят голливудские струнные и барабаны. Правда, самой песне слегка недостаёт какой-нибудь сногсшибательной вокальной фигуры в кульминации, которая сделала бы её эмоциональную арку ещё эффектнее.

Интересный факт: Десять лет назад Louane уже записывала песню под названием "Maman" – она вошла в её дебютный альбом "Chambre 12". Разумеется, на "Евровидение" нельзя ехать со старыми песнями, поэтому новая композиция с тем же названием сочинена с нуля – однако Louane утверждает, что две её одноимённые работы, тем не менее, взаимосвязаны. Послушать более раннюю "Maman" можно тут.

Ключевая строчка: "Maintenant c"est moi qu"elle appelle maman" ("Теперь она называет мамой меня")

Посмотреть и послушать:

Хорватия

Кто: певец Марко Босняк

Что: песня "Poison Cake"

Как звучит: Как несколько разных песен, сшитых воедино сумасшедшим портным. "Poison Cake" начинается в русле готической баллады (а сам исполнитель немного напоминает молодого Авива Гефена), затем выруливает на неожиданный почти водевильный бридж, следом идёт короткий EDM-брейк, патетический припев, рэп-куплет – и далее поезд проследует со всеми остановками. В целом, эклектика на "Евровидении" порой оказывается в фаворе – см. хотя бы прошлогоднего победителя Nemo. Однако стилистическая чересполосица Босняка на этом фоне смотрится совсем беспорядочно – надежда лишь на то, что артист по мотивам клипа на "Poison Cake" вытащит на сцену "Евровидения" живую змею и сразит всех перфомансом.

Интересный факт: В Хорватии Марко Босняк прославился ещё ребёнком, победив в детском телешоу "Pinkove zvezdice". Тех, кто помнит его 11-летним на телевизионной сцене, песня от лица отравителя, вероятно, может и шокировать.

Ключевая строчка: "One last thing / A sprinkle of my sweet revenge" ("И последний ингредиент: щепотка моей сладкой мести!")

Посмотреть и послушать:

Черногория

Кто: певица Нина Жижич

Что: песня "Dobrodošli"

Как звучит: Композиция в исполнении Нины Жижич – монументальная, кинематографическая по звучанию пауэр-баллада с непривычно долгим развитием. Первые полминуты (из трех с небольшим) заняты инструментальным вступлением, а голос артистка впервые повышает ещё целую минуту спустя – до тех пор её вокальные возможности остаются до конца неясны. Не факт, что это перспективная стратегия для "Евровидения" с его установкой на скоростной калейдоскоп впечатлений; впрочем, стержневой для композиции теме преодоления трудностей такая конструкция трека как раз вполне соответствует.

Интересный факт: Нина Жижич уже участвовала в "Евровидении" – в 2013 году, как бэк-вокалистка черногорского рэп-дуэта Who See. С "Dobrodošli" их песня "Igranka" не имела решительно ничего общего.

Ключевая строчка: "Proći će, nasmij se, izdrži sve / Nestaće, prestaće. A kada će?" ("Это пройдёт – улыбнись и держись; это исчезнет, уйдёт – да, но когда?")

Посмотреть и послушать:

Чехия

Кто: певец Adonxs (настоящее имя – Адам Павловчин)

Что: песня "Kiss Kiss Goodbye"

Как звучит: Adonxs – несомненно, обладатель одного из лучших голосов на "Евровидении-2025": на чисто вокальном конкурсе он, по ощущению, ходил бы в претендентах на победу. Проблема с песней "Kiss Kiss Goodbye" – в том, что её авторы словно бы так и не смогли до конца определиться, какой она должна быть, причём это касается сразу всего: музыки, текста и видео. Строго говоря, перед нами нечто вроде "бондовской" баллады – но с танцевальным брейком посередине. И если стихи – не слишком выразительный набор общий слов про чувства, то клип сделан по-настоящему талантливо и раскрывает композицию по-новому – как пронзительное размышление о безотцовщине в духе "Papaoutai" Stromae (никогда бы не подумал, что "Евровидение" заставит аж дважды вспомнить в одном тексте этот трек).

Интересный факт: На "Евровидении" Adonxs представляет Чехию, но по национальности он словак. В основном музыкант живёт в Лондоне и поёт на английском языке, но год назад у него вышла первая композиция на словацком – "Sám".

Ключевая строчка: "When you said you loved me / It almost moved me" ("Когда ты сказал, что любишь меня, я был почти тронут").

Посмотреть и послушать:

Швейцария

Кто: певица Зои Мэ (настоящее имя – Зои Анина Кресслер)

Что: песня "Voyage"

Как звучит: "Voyage" – обаятельная франкоязычная поп-баллада, обходящаяся без каких-либо сногсшибательных вокально-акробатических этюдов, зато совершающая посередине короткий, но интригующий манёвр в сторону танго. С первого прослушивания композиция может показаться неброской – свои неочевидные достоинства она раскрывает со временем. Среди них, в том числе, как раз необычайно располагающая к себе спокойная интонация – без пафоса, экзальтации и заламывания рук.

Интересный факт: Зои Мэ – уроженка Базеля: "Евровидение" в этом году пройдёт не только в её родной стране, но и в её родном городе. Правда, в последние годы она в Базеле не жила, поэтому трогательно призналась журналистам, что выступление на конкурсе для неё – помимо всего прочего, лишняя возможность повидать бабушку и дедушку.

Ключевая строчка: "Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand tu les arroses" ("Однажды ты поймёшь, что цветы более красивы, когда их поливают")

Посмотреть и послушать:

Швеция

Кто: группа KAJ

Что: песня "Bara Bada Bastu"

Как звучит: Как дурацкая, но при этом совершенно неотразимая ода сауне. Разумеется, песня "Bara Bada Bastu" – не более чем типичный для "Евровидения" прикол на тему культурных стереотипов о тех или иных европейских странах и народностях. Однако обаяния музыкантам не занимать, а основной хук композиции намертво западает в память. Швеция давно не посылала на конкурс комические номера, но в 2025 году выбрала именно эту стратегию и, если верить букмекерам, имеет хорошие шансы на победу. Правда, за подходящим материалом пришлось обратиться к географическим соседям: KAJ – группа из муниципалитета Вёро в Финляндии. Своей победе в шведском отборе сами участники ансамбля удивились больше всех.

Интересный факт: По иронии судьбы финская группа оказалась ответственна за первую шведскую песню для "Евровидения" с 1998 года, исполненную на шведском языке. Впрочем, это не так парадоксально, как может показаться: родной язык участников KAJ – именно шведский, правда, в специфических диалектных разновидностях, распространённых на западе Финляндии.

Ключевая строчка: "Vi ska bada bastu bastu / ångon åpp och släpp all stress idag" ("Мы пойдём в сауну, в сауну, подпустим пара и избавимся от стресса")

Посмотреть и послушать:

Эстония

Кто: певец Tommy Cash (настоящее имя – Томас Таммеметс)

Что: песня "Espresso Macchiato"

Как звучит: Три минуты иронической культурной апроприации от эстонского трикстера, в разные годы записывавшегося со всеми на свете – от Little Big до Charli XCX. Фрик-выходы типа композиции "Espresso Macchiato", в которой Томми Кэш всю дорогу произносит малоосмысленные фразы на пиджин-итальянском (а также пиджин-английском), сопровождая их нелепыми телодвижениями, – важная статья культурного экспорта "Евровидения"; нередко именно такие произведения оставляют о себе самую долгую память. Правда, в этом году с ними как-то негусто, так что эстонский певец и рэпер отдувается "за себя и за того парня". Но делает он это с огоньком – под аккомпанемент примитивного, но эффективного микса из европопа и неосвинга.

Интересный факт: Нелепые "мемные" телодвижения – атрибут официального видео на песню "Espresso Macchiato", однако у композиции есть и альтернативный клип, в котором Томми Кэш, наоборот, три минуты просто сидит за столом и пьёт кофе. Это – парафраз видеоработы классика поп-арта, американского художника Энди Уорхола, в которой тот долго и подробно ел гамбургер.

Ключевая строчка: "No stresso, no stresso / No need to be depresso" ("Но стрессо, но стрессо, не нужно быть депрессо")

Посмотреть и послушать: