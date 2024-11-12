Эден Голан может сыграть главную роль в сериале по бестселлеру Лихи Лапид

Представительница Израиля на конкурсе "Евровидение" 2024 года Эден Голан может сыграть главную роль в сериале "Незнакомцы" (זרות) от кинокомпании Yes. Об этом сообщает издание Walla. В основе сценария одноименный роман Лихи Лапид, опубликованный в 2022 году. Лапид сама превратит свою книгу в сценарий вместе с режиссером предстоящего фильма Ционом Рубиным. Ожидается также, что в проекте сыграет Томер Капон, звезда сериалов "Фауда" и "Пацаны", победитель премии "Офир" в категории "Актер второго плана" за роль в фильме "Неделя и один день".

В Yes пока не подтверждают и не опровергают вероятность участия Голан в проекте. На запрос журналистов там ответили, что сериал находится в процессе разработки. Представители певицы также отказались от комментариев. Если слухи подтвердятся, работа в сериале "Незнакомцы" станет уже второй ролью Голан в кино. Ранее стало известно, что певица сыграет одну из главных ролей в молодежном сериале "Квест" от создателей шоу "Галис".

"Незнакомцы" – третий роман Лихи Лапид, ставший бестселлером в Израиле. В центре сюжета девочка-подросток с ПТСР, сбежавшая от насильника, и пожилая женщина, страдающая от деменции, которая пустит ее в свой дом, приняв за собственную внучку. Книга стала бестселлером в Израиле и переведена на английский язык.