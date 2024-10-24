"Евровидение" анонсировало изменения в протоколах по итогам конкурса в Мальмё

Бакель Вальден, председатель наблюдательного комитета "Евровидения-2025", заявил в интервью швейцарскому изданию Blick (), что организаторы 69-го конкурса песни в Базеле собираются принять решительные меры для того, чтобы снизить напряжение за кулисами мероприятия. "В Мальмё был замечательный конкурс, но некоторые вещи не должны повториться", – сказал он, вероятно, имея в виду прежде всего буллинг израильской представительницы на "Евровидении", Эден Голан. О недостойном поведении части исполнителей и публики по отношению к Голан несколько дней назад вспомнил в интервью и немецкий конкурсант 2024 года, Исаак Гудериан. "Если бы я был на её месте, это оставило бы на мне шрамы на всю жизнь, – признался он. – Девиз "Евровидения" – "музыка объединяет нас", но некоторые люди определённо забыли об этом".

Полный комплекс "решительных мер" пока остаётся неизвестным, однако, согласно Вальдену, каждому конкурсанту в этот раз будет предоставлено безопасное пространство на территории комплекса "Евровидения", в которое не будет допускаться пресса. Кроме того, ожидается, что организаторы конкурса будут жёстче пресекать попытки политических высказываний на сцене и на всех площадках, официально аффилированных с конкурсом (Вальден оговорился, что за их пределами у артистов сохраняется полная свобода выражения своего мнения).

Полуфиналы "Евровидения" в Базеле пройдут 13 и 15 мая 2025 года, финал – 17 мая.