Что было внутри закрытого израильского павильона на Венецианской биеннале

Выставка израильской художницы Рут Патир, созданная для закрытого павильона Израиля на Венецианской биеннале, открылась для широкой публики в Тель-Авивском музее искусств.

Израильский павильон на 60-й Венецианской биеннале так и не открылся. Художница Рут Патир и кураторы её выставки приняли это решение самостоятельно, несмотря на то, что создание работ и построение павильона спонсируется государством. В окне выставки было вывешено объявление "Художница и кураторы откроют выставку после достижения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников".

В день открытия биеннале и в течение первых недель на территории комплекса проходило большое число пропалестинских демонстраций. Израильский павильон простоял закрытым все семь месяцев.

На данный момент выставку можно посмотреть в Тель-Авивском музее искусств.

На входе выставленная маленькая фигурка "палеолитической венеры", древний артефакт, найденный на территории Израиля. В соединённых залах демонстрируются видео, сопровождающие фигурку в процессе медицинских процедур, недоступных древним женщинам, но от этого не становящихся более радостными. На самом деле эти процедуры проходит сама художница.

Когда Рут исполнилось 36 лет, она выяснила, что является носительницей генетической мутации генов BRCA1 и BRCA2, вызывающей рак груди и/или яичников. Она начала свой путь "хождения по врачам", чтобы принять непростые решения, одно из которых – заморозка яйцеклеток, чтобы получить возможность стать матерью в будущем, даже если ей придётся проходить курсы химиотерапии.

Патир приняла решение задокументировать эти процессы. А потом ей на глаза попалась древняя фигурка женщины, найденная на территории Израиля, а потом и множество других, в основном разломанных. И она поняла, что её связывает что-то с этими женщинами.

Фигурки также экспонируются в одном из залов. Учёные до сих пор не пришли к единому мнению, были ли эти "Венеры" богинями плодородия, жертвоприношениями, сосудами для душ или просто древней формой пинапа.

Рут объединила древнюю женщину, заключив в её теле своё, для этого она использовала специальный костюм, считывающий движения.

Таким образом был создан комплекс видео-работ, исследующих темы женского нарратива:

• страха не стать матерью и нежелания ею становиться

• принадлежности женского тела ей самой, ребёнку, партнёру, государству

• фертильности

• легитимности быть женщиной, если не можешь быть матерью.

• а также тему общественного давления, Израиль иногда даже называют семейной страной, настолько в нём делается упор на детей.

Выставка завершается работой Плакальщицы, созданной после 7 октября. Улицы Тель-Авива заполоняет шествие древних женских фигурок, целых и склеенных. Именно эту работу можно было видеть через стеклянное окно павильона, также на улицу транслировался сопровождающий звуковой ряд.

Проект (M)otherland, представленный на данной выставке в Тель-Авивском музее искусств, полностью приобретён Еврейским музеем Нью-Йорка, где будет экспонироваться в 2026 году.

Репортаж с выставки: Татьяна Савин

О художнице

Рут Патир – медиахудожница, она окончила факультет искусства Академии "Бецалель" в Иерусалиме и получила степень магистра в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Её персональные выставки проходили в музеях и галереях по всему миру.

*60-я Венецианская биеннале современного искусства, проходившая с 20 апреля по 24 ноября 2024 года, была посвящена теме "Иностранцы повсюду" (Stranieri Ovunque). Эта фраза отсылает к одноимённой серии неоновых скульптур арт-коллектива Claire Fontaine, транслирующих данное выражение на разных языках.

**В естественном менструальном цикле обычно созревает одна яйцеклетка. Для получения большего количества яйцеклеток (заморозку переживает 80-90%) врачи используют гормональные препараты для стимуляции яичников, чтобы получить больше зрелых ооцитов. Препараты вводятся через уколы в живот на протяжении 10-14 дней. Иногда приходится пройти несколько стимуляций, чтобы получить достаточное количество.