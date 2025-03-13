Умерла композитор Губайдулина, написавшая музыку к "Маугли", "Вертикали" и "Чучелу"

В возрасте 93 лет умерла композитор София Губайдулина, написавшая музыку к мультфильму "Маугли" и фильмам "Вертикаль" и "Чучело", сообщает мэрия Казани.

София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в Чистополе (Татарская АССР, СССР). В 1932 году семья переехала в Казань. Окончила казанскую музыкальную школу №1 имени Чайковского. С 1946 по 1949 училась в казанской музыкальной гимназии по фортепиано и композиции, а с 1949 по 1954 – в Казанской консерватории по классу композиции у профессора Альберта Лемана, а также по классу фортепиано у Григория Когана. В 1954 году поступила в Московскую консерваторию, класс композиции Юрия Шапорина, а затем Николая Пейко, класс фортепиано Якова Зака. В 1963 году окончила аспирантуру Московской консерватории по композиции у профессора Виссариона Шебалина.

В 1969-1970 годах Губайдулина работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки в музее имени Скрябина и написала там электронную пьесу Vivente – non vivente (Живое – неживое, 1970). Губайдулина писала также музыку для кино. Всего она написала музыку к 25 фильмам, включая "Вертикаль" (1967), "Маугли" (мультфильм, 1971), "Человек и его птица" (мультфильм, 1975), "Чучело" (1983), "Мария – королева Шотландии" (2013).

В 1991 году Губайдулина получила немецкую стипендию и полтора года находилась в Ворпсведе. С 1992 года жила в Аппене под Гамбургом (Германия), сохраняя российское гражданство.