Сайт Берлина назвал палестинский фильм "Нет другой земли" антисемитским, но удалил комментарий

Во вторник, 12 ноября, израильский активист и соавтор палестинско-норвежского фильма "Нет другой земли" Юваль Абраам сообщил на своей странице в социальной сети X, что в анонсе фильма на официальном сайте Берлина картина была названа антисемитской.

"Палестино-норвежский документальный фильм, снятый израильтянином Ювалем Абраамом и палестинцем Базелем Адрой, рассказывает о жизни палестинцев на Западном берегу и их страданиях под израильской оккупацией, – гласил анонс, скриншот которого приводит Абраам. – Тенденциозно антисемитский, фильм был закончен в 2023 году после атаки ХАМАСа на Израиль, которая не упоминается в картине". В ответ на этот анонс Абраам заявил: "Мне больно видеть, что после убийства большей части моих родных в холокосте (орфография сохранена – прим.ред.), слово антисемитизм выхолащивается, когда его используют, чтобы лишить голоса противников израильской оккупации на Западном берегу (тема нашего фильма) и легитимизировать насилие в отношении палестинцев. Я не чувствую себя в безопасности и чувствую, что мне не рады в Берлине 2024 года, потому что я "левый" израильтянин, и планирую предпринять законные шаги". После этого заявления Абраама анонс с акцентом на антисемитский настрой фильма был удален. Однако Абрааама такое развитие событий не удовлетворило. Он заявил, что в направленном администрации сайта письме требовал публичных извинений или пояснений, которые так и не получил. Показы фильма пройдут 14 ноября в нескольких кинотеатрах Берлина.

Фильм "Нет другой земли" был впервые показан на Берлинском кинофестивале и получил два приза смотра – в категории "Лучший документальный фильм" и приз зрительских симпатий. Фильм рассказывает о жизни палестинцев и их противостоянии с израильской армией в районе Масафер Ятта к югу от Хеврона. Финальная сцена фильма была снята через несколько дней после атаки террористов ХАМАС на юг Израиля. Тем не менее, авторы ни словом не упоминают ни атаку, ни ее последствия, отмечая лишь, что в Масафер Ятта произошли столкновения палестинцев и израильских граждан. И на премьере картины, и на церемонии награждения Берлинале Абраам и Адра высказались за немедленное прекращение огня в Газе и обвинили Израиль в апартеиде под одобрительные овации зала. Подробнее о премьере картины на Берлинале читайте в репортаже с фестиваля.