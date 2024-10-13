Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в употреблении наркотиков и изнасиловании

35-летняя Лорен Пишотта, бывшая помощница рэпера Канье Уэста, обвинила его в употреблении наркотиков и изнасиловании во время вечеринки у рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), пишет The New York Post. Жалоба была подана в Верховный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Канье Уэст. Фотогалерея

Лорен Пишотта работала ассистенткой Уэста в 2021-2022 годах после знакомства с ним на вечеринке P. Diddy в 2020 году. По версии Лорен, именно на этой вечеринке Канье дал ей какой-то наркотик под видом выпивки, и она "внезапно почувствовала себя дезориентированной и начала впадать в крайне ослабленное состояние". На следующий день, по словам Лорен, она ничего не помнила. В жалобе Пишотты утверждается, что Канье Уэст сам ей рассказал о происшедшем уже в 2022 году, перед ее увольнением.

Судя по жалобе Лорен, работая на Канье Уэста, она не знала о том, что получила должность ассистентки после того, как будущий работодатель ее изнасиловал.

Напомним, что около месяца назад суд Нью-Йорка предъявил музыкальному продюсеру и рэперу Шону Комбсу (P. Diddy) обвинение в рэкете, вовлечении в проституцию и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Он был арестован 16 сентября.