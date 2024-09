Шону Комбсу, обвиненному в рэкете и сексуальной эксплуатации, отказано в освобождении под залог

Суд Нью-Йорка предъявил музыкальному продюсеру и рэперу Шону Комбсу обвинение в рэкете, вовлечении в проституцию и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В документе 14 страниц. Шон, известный как Puff Daddy, P. Diddy и просто Diddy, был арестован 16 сентября.

Комбсу, который заявил о невиновности, было отказано в освобождении под залог. Судья Робин Тарнофски обосновала это как вероятностью, что обвиняемый скроется, так и тем, что он может оказать давление на пострадавших, а то и просто запугать их. Тарнофски отметила, что подсудимый склонен к насилию.

Согласно материалам дела, музыкант совершал преступления на протяжении нескольких десятилетий. Он угрожал жертвам не только насилием, но и нанесением ущерба карьере. Обвинительное заключение настаивает на конфискации имущества музыканта.

Шон Комбс – известный американский продюсер и рэп-исполнитель. В 1990-е он основал лейбл Bad Boy Records – первым же артистом, подписанным на него, оказался Notorious B.I.G., одна из легенд гангста-рэпа. Среди других протеже Комбса в те годы были, в частности, Мэри Джей Блайдж и Usher. В 1997-м Комбс попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный рэп-продюсер года. У него также есть три премии "Грэмми" – в том числе за лучший рэп-альбом ("No Way Out" 1997 года).

Помимо музыки, артист занимается ресторанным бизнесом и выпускает собственную линию одежды. После поступивших в его адрес обвинений многие бренды приостановили контракты с Комбсом, а Говардский университет в Вашингтоне отозвал присуждённое ему ранее звание почётного доктора.