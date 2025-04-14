Звезда "Бесславных ублюдков" сыграет в новом сезоне "Фауды"

К актерскому составу сериала "Фауда", съемки пятого сезона которого стартуют в конце апреля, присоединилась Мелани Лоран. Еще одно новое лицо в шоу – Йонатан Давид Судаи. По сюжету, команда "Фауды" отправится с частной миссией заграницу. Действие и съемки проекта будут проходить как в Израиле, так и за его пределами. Где именно, пока неизвестно.

Выход пятого сезона сериала "Фауда" пришлось отложить после событий 7 октября. Команду покинул исполнитель одной из главных ролей, актер и музыкант Идан Амеди, тяжело раненый в Газе. Амеди пояснил, что хочет полностью сосредоточиться на музыкальной карьере.

Режиссером пятого сезона "Фауды" стал Омри Гивон, который также снимал четвертый сезон шоу. Сценарий написал Омри Шенхар ("Тегеран", "Сорока"). Премьера пятого сезона запланирована на начало 2026 года в Израиле на Yes TV, после чего стартует показ стриминговой платформе Netflix в мире.