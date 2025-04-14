Авторы фильма "Мой любимый пирог" приговорены к 14 годам условно в Иране

Режиссеры Мириам Моквадам и Беташе Санехе приговорены революционным судом в Иране к 14 годам условно за производство фильма "Мой любимый пирог". Режиссерам были предъявлены обвинения в "пропаганде против Исламской Республики", "производстве непристойного контента" и "показе без разрешения" в связи с выходом картины. В частности среди нарушений иранских законов съемочной командой были перечислены несоблюдение правил ношения хиджаба исполнительницей главной роли Лили Фархадпур и участие фильма в зарубежных фестивалях без одобрения иранских властей. Продюсер фильма Голамреза Мусави также получила условный срок.

Могаддаму и Санехе предписано выплатить штраф в размере 400 миллионов иранских риалов (9 498 долларов США) в государственную казну; с отдельными штрафами в размере 200 миллионов иранских риалов (4749 долларов США) для каждого из трех ответчиков за показ фильма без разрешения властей. Все трое осужденных также приговорены к 14 месяцев тюремного заключения условно и конфискации оборудования для съемок.

Другие члены съемочной группы, включая оператора Мохамада Хадади и нескольких актеров, также были оштрафованы.

"Я чувствую, что победила", – сказала Моквадам, выступая на шведской радиостанции Sveriges Radio после вынесения приговора. "Мы знали, что если мы собираемся выступить против чего-то, что мы считаем неправильным, нам придется пойти на риск. Рисковать придется, иначе ничего не изменится в режиме, придется нарушать правила цензуры", – добавила она.

Премьера фильма "Мой любимый пирог" состоялась в феврале 2024 году на Берлинском международном кинофестивале. Авторы картины получили разрешение на съемки от правительства Ирана осенью 2022 года, однако когда стал известен сюжет картины, власти страны начали преследовать режиссеров. Фильм рассказывает историю 70-летней женщины, страдающей от одиночества. Ее дети давно живут за границей, а ее жизнь превратилась в унылую череду рутинных обязанностей. В Иране, где на улицах "полиция нравов" ловит и арестовывает девушек за неправильное ношение хиджаба, она даже не мечтает уже о личном счастье, несмотря на подзуживание подруг. И все-таки однажды она решится. Неожиданная и обреченная на несчастье история последней любви в стране, где запрещены вино, музыка, любовь и надежда.

Мириам Моквадам и Беташе Санехе задержали осенью 2023 года в аэропорту Тегерана, откуда они должны были вылететь во Францию, чтобы закончить работу над картиной. Однако прямо перед посадкой на самолет сотрудники безопасности аэропорта конфисковали паспорта режиссеров и материалы фильма. Тем не менее, картина участвовала в программе Берлинале, дирекция которого обращалась к властям Ирана с просьбой отпустить ее авторов. Тегеран проигнорировал эту просьбу.