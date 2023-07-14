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    Досуг

    Дима Зицер о школе мечты в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Дима Зицер в передаче
    "Детский недетский вопрос"     Дима Зицер в передаче
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи вновь стал Дима Зицер – педагог, основатель Института неформального образования и Школы неформального образования "Апельсин", популярный писатель и блогер. Автор и ведущий программы и подкаста "Любить нельзя воспитывать". Это третья передача "Детский недетский вопрос" с его участием, первая вышла 6 января, вторая – 3 марта.

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    На сей раз ведущий, задавая детские вопросы, попытался вместе с гостем разобраться с тем, как могла бы быть устроена школа мечты, в которой не убивали бы талант, а помогали ему развиваться.

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Димой Зицером

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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