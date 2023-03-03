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    Досуг

    "Займитесь собой". Дима Зицер в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи вновь стал Дима Зицер – педагог, основатель Института неформального образования и Школы неформального образования "Апельсин", популярный писатель и блогер. Автор и ведущий программы и подкаста "Любить нельзя воспитывать". Это вторая передача "Детский недетский вопрос" с его участием, первая вышла 6 января.

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    Отвечая на детские вопросы, Дима Зисер говорит о том, что значит простить. "Простить – это заново принять человека таким, какой он есть. Простить – это быть уверенным в том, что я не вернусь в ту точку, в которой испытывал гнев, ненависть, агрессию".

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    О подлости. "Подлость – это создать ожидания и обрушить их". Подлость, по мнению Димы, непременно предполагает уверенность "я лучше".

    Если ваш ребенок "вдруг, бах, и стал чудовищем", "лежит на диване и ничего не хочет делать". Совет родителям: "Займитесь собой". И далее: "Самое глупое, что можно сделать – тушить пожар приказами и указаниями".

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Димой Зицером

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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