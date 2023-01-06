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    Досуг

    "Любовь – это глагол". Дима Зицер в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Дима Зицер – педагог, основатель Института неформального образования и Школы неформального образования "Апельсин", популярный писатель и блогер. Автор и ведущий программы и подкаста "Любить нельзя воспитывать", уверенный в том, что "не дело педагога – задавать вопросы в лоб".

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    В ходе передачи была предпринята попытка найти формулу любви. Зицер настаивает на том, что "любовь – это глагол", "это физическое ощущение, это изменение химического состава организма", описывающее состояние "бабочки в животе, когда ты думаешь об этом человеке". Глагол – потому что выражается любовь только в действии. И в то же время "любовь – это желание отражения", "любовь – это приключение", "любовь – это опасность", "любовь – это стараться делать так, чтобы любимому человеку было лучше".

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    Отвечая на вопрос пятилетней девочки, Дима Зицер объяснил, почему не нужна правда.

    Отдельно отметим, что собеседники пришли к выводу о пользе "матерительной комнаты" и обосновали его.

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Димой Зицером

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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