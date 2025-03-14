Неделя в кино: семейные фильмы на Пурим – "Человек-собака", "Паддингтон" и "Мемуары улитки"

На этой неделе в Америке в прокат выходит фильм "8 октября" режиссера-документалиста Вэнди Сакс. Слоган этого фильма: "Борьба за душу Америки". Вэнди Сакс заполняет лакуну, удивительным образом пустовавшую до сих пор – пытается осмыслить то, как на на следующий день после беспрецедентной в своей жестокости атаки ХАМАСа на израильскую территорию нападениям и нападкам подверглись евреи уже по всему миру. Волна пропалестинских протестов в кампусах американских университетов шокировала израильтян. Антиизраильские и антисемитские бунты подорвали доверие студентов в кампус как безопасное место. Толпы агрессивно настроенных митингующих захватывали территории университетов, к ним присоединялись преподаватели ВУЗов, а ректоры ведущих учебных заведений США что-то невнятно мямлили во время слушаний в Конгрессе, после чего лишились своих постов. При негласной поддержке руководства самых престижных учебных заведений Америки в стране начался настоящий пропалестинский бунт. "Если сегодня мы позволим призывать к интифаде в университетах, какой будет эта страна через десять лет?", – задается вопросом автор фильма "8 октября". По ее мнению, пропалестинские митинги в Америке подрывают основы американской демократии, ставя под вопрос основополагающий принцип равенства и обеспечения прав всех граждан страны. В фильме Сакс участвуют актеры Дебра Мессинг и Майкл Раппопорт, "зеленый принц" Мосаб Хасан Юсеф, конгрессмен от демократической партии Ричи Торрес и другие. В нем сделана попытка разоблачить источники пропалестинских протестов в США, объяснить американскому зрителю: "это не про евреев, это про демократию".

Сегодня в США обсуждают правомерность решения администрации Дональда Трампа депортировать одного из лидеров протестов, палестинца Махмуда Халиля, у которого при аресте нашли листовки, изданные "медиа-офисом ХАМАСа". На этом фоне премьера фильма "8 октября" выглядит особенно значимым событием. Возможно, он станет еще одним триггером для американского общества, чтобы понять, что свобода слова и политических протестов не распространяется на хорошо организованную кампанию в поддержку терроризма.

Еще одна громкая грядущая премьера ближайших дней – "Белоснежка" от студии Disney, которая старается не привлекать лишнего внимания публики, и даже на красную дорожку не позвали журналистов, чтобы исполняющим главные роли Рэйчел Зеглер и Галь Гадот не задавали неудобные вопросы. С первого дня съемок этот ремейк классического диснеевского фильма "Белоснежка и семь гономов" 1937 года сопровождается скандалами. Сначала поклонники сказки братьев Гримм подняли волну хейта, когда на роль "девочки с белой, как снег, кожей" выбрали актрису латиноамериканского происхождения. Зеглер, кажется, и сама изрядно удивилась. В интервью она признавалась, что, хотя в испаноязычных странах "Белоснежка" очень популярна, никому раньше в голову не приходило пригласить на эту роль не белокожую актрису. Поклонники сказки призывали к бойкоту будущего фильма, в Disney вяло огрызались, съемки стартовали. Едва утих первый скандал, не заставил себя ждать следующий – Зеглер вдруг заявила, что вообще не любит оригинальный фильм 1937 года, потому что он старомодный и создает образ женщины, зависящей от любви мужчины. Влюбленного в Белоснежку принца Зеглер вообще назвала сталкером, который преследует девушку. Зеглер пообещала, что создаст совершенно другой образ Белоснежки: "Она не будет мечтать о любви, – заявила актриса. – Он мечтает стать лидером, которым она достойна быть, если будет бесстрашной, честной, отважной и настоящей, как учил ее отец". Шокированные новым прочтением любимой всеми сказки от Рэйчел Зеглер, киноманы набросились на актрису, а сын одного из режиссеров классического мультфильма Дэвид Хэнд заявил, что его отец и Уолт Дисней наверняка не одобрили бы "радикализм нового прочтения". Но все эти разногласия совершенно затмило идеологическое противостояние между пропалестински настроенной Зеглер и израильской актрисой Галь Гадот, которая играет антагонистку Белоснежки, Злую королеву. Зеглер после 7 октября публиковала в соцсетях картинки с призывом "Свободу Палестине", Галь Гадот стала главным адвокатом Израиля в Голливуде, отстаивая право родной страны на защиту и напоминая звездам об израильских заложниках. Итого в промо-туре Зеглер и Гадот появляются в основном по отдельности, да и вообще Disney непривычно молчалив относительно грядущей премьеры. В американских кинотеатрах даже говорят, что продажи билетов на премьеру начались всего за две недели до торжества, а не за месяц, как это обычно бывает. Неизвестно, принесет ли фильму преследующий его шлейф скандалов особый интерес зрителей, но в студии Disney, кажется, решили не особо привлекать внимание к премьере картины, над которой работали 5 лет и бюджет которой около 270 миллионов долларов.

Премьеры на Пурим: "Человек-собака", "Паддингтон в Перу", "Мемуары улитки"

А пока в Израиле начинается праздник Пурим, а с ним и школьные каникулы – самое время сходить с детьми в кино. На израильские экраны вышли сразу два анимационных фильма, которые можно смотреть всей семьей, накупив попкорна и отключившись от нашей непраздничной реальности. При этом детей очень порадует, что наконец вышел мультфильм о культовом персонаже комиксов "Человек-собака", а взрослых новая часть франшизы "Паддингтон", классики мировой детской литературы.

Приключения знаменитого персонажа комиксов Дэва Пилки "Человек-собака" очень популярны в Израиле. Главный герой этой истории – симпатичный франкенштейн: попав в аварию, полицейский и его собака чуть не погибли, а врачи решили, что им проще собрать из их тел одно, а не лечить безнадежно испорченные два. И теперь человек с головой пса (и мозгами, надо сказать, тоже) продолжает службу в полиции и охоту на главного злодея в городе – кота Пита. Автор мультфильма – Питер Гастингс, который работал над последними двумя частями франшизы "Кунг-фу Панда", экранизацией комиксов "Эпические истории капитана Подштанника" и вообще мастер мультипликационного драйва. Его новый проект получился сверхдинамичным и вполне отражает дух культового комикса: Человек-пес вполне дураковат, злодей кот Пит достаточно зловещ, а примиривший их котенок ожидаемо очарователен. У детей будет, пожалуй, единственная претензия – все твисты этой истории они уже знают, а автор мультфильма решил не отходить от классического сюжета.

А вот третья часть франшизы "Паддингтон" может оказаться вполне увлекательной и неожиданной для всех зрителей. Кстати, в ней тоже должна была сниматься Рэйчел Зеглер, но она предпочла участвовать в митингах во время голливудской забастовки актеров, параллизовавшей Голливуд в 2023 году, и вместо нее в роли эксцентричной матери-настоятельницы дома престарелых для медведей сыграла Оливия Колман. К актерскому составу франшизы присоединился и Антонио Бандерас, который возвращает здесь себе реноме бравого мачо после роли мужа-неудачника в картине "Плохая девочка" с Николь Кидман. Итак, Паддингтон и семейство Браунов отправляются в Перу, на родину медвежонка, поскольку его любимая тетя Люси совсем истосковалась по племяннику. Однако приехав в приют для пожилых медведей, Брауны узнают, что тетя Люся ушла в джунгли и бесследно пропала, и теперь им предстоит весьма экзотическое приключение. Пожалуй, главная находка этой части – Антонио Бандерас, который из вполне себе прямолинейной роли капитана корабля, мечущегося между любовью к дочери и алчностью, сделал отличный психологический портрет одержимого страстями человека. В целом же мультфильм получился в меру симпатичный и забавный, хоть франшиза и теряет постепенно обаяние оригинальной истории, написанной Майклом Бондом.

Ну и еще одна анимационная лента, на которую ни в коем случае не надо брать детей, людей с тонкой душевной организацией и просто в плохом настроении. Австралийский фильм "Мемуары улитки" Адама Эллиота дважды проиграл латвийскому "Потоку" на ведущих кинопремиях – "Золотом глобусе" и "Оскаре" – но наверняка войдет в историю мировой анимации как самый художественно изобретательный и самый депрессивный мультфильм в мире. История Грейс Пудл – это история человека, у которого жизнь не складывается с самого детства. Родившись с заячьей губой и потеряв мать, которая умерла при родах, Грейс с трудом справляется со школьным буллингом. Ее брат-близнец Гилберт защищает ее, пока может, но когда и папа детей, прикованный к инвалидной коляске умрет, их отдадут в приемные семьи в разных штатах. Гилберт попадет к одержимым мессианством сектантам, Грейс к парочке свингеров, жизнь обоих не заладится еще сильнее, их тоска по утерянной семье будет все усиливаться, а сами они будут все одержимее держаться за привычные сценарии закукливания. И даже мимолетные признаки хоть какой-то жизни развеиваются перед обреченностью главных героев на беду.

"Мемуары улитки" третий фильм австралийца Элиота, который неустанно препарирует тему травмы и одиночества. Главный герой его дебютного фильма "Харви Крампет" – мальчик с синдромом Туретта, которого дразнят в школе, отец его дровосек, у матери психическое расстройство, и когда подросший Харви уйдет в лес поразмышлять о смысле жизни, его дом сгорит, а родители погибнут. И это только завязка. Фильм получил премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" в 2003 году. Вторая лента Эллиота вышла в 2009-м. И здесь тоже в центре сюжета беспощадное, мучительное одиночество. "Мэри и Макс" – история переписки, которая завязалась между 8-летней девочкой из глубинки и 44-летним жителем Нью-Йорка, евреем, страдающего ожирением и аутизмом. Оба героя очень несчастны и на протяжении десятилетий находят утешение только в письмах друг друга.

Очень узнаваем почерк австралийца и в "Мемуарах улитки" – горькая ирония, безнадега, особая образность, невероятно выразительная пластилиновая анимация. И все-таки у меня от фильмов Эллиота всегда остаются очень противоречивые ощущения – с одной стороны, это мастерски сделанная анимация, с другой, это какое-то уж очень подробное вглядывание в бездну человеческого отчаяния.

Обзор подготовила Алина Ребель