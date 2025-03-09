В США задержан один из активистов пропалестинских выступлений в Колумбийском университете

В субботу, 8 марта, в Нью-Йорке сотрудниками министерства национальной безопасности был задержан Махмуд Халиль, выпускник Колумбийского университета, участвовавший в организации массовых акций в поддержку Газы в кампусе.

По информации издания Zeteo, агенты МНБ сообщили, что госдепартамент аннулировал студенческую визу Халила. Адвокат задержанного заявил, что агентов в первые минуты смутила информация о том, что Халил получил грин-карту, однако после короткого замешательства они заявили, что она "также отменена госдепартаментом".

В госдепартаменте изданию Zeteo сообщили, что они не могут комментировать отдельные случаи по визам, но "в целом департамент имеет широкие полномочия аннулировать визы в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве".

Издание называет Халила "палестинцем", однако не расшифровывает значит ли это, что он приехал из Палестинской автономии в США по студенческой визе, или он "унаследовал" статус "палестинского беженца". В разгар антиизраильских протестов Халил несколько раз выступал в качестве спикера протестующих, встречаясь с журналистами.