"Гадкий утёнок". Ян Левинзон в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Ян Левинзон – телеведущий, актер, участник команды КВН Одесского государственного университета, игравший ведущие роли в эстрадном театре "Клуб одесских джентльменов".

Отвечая на детский вопрос "Кто такой дурак?", признается: "Давно не помню, чтобы я говорил человеку, что он дурак. Что он мудак – с большим удовольствием".

На вопрос "Какая песенка о тебе?" ответить не может, но с готовностью говорит, какая сказка про него: "Андерсон, Гадкий утёнок".

Японская девочка спросила "Что бы сделал Бог для тебя, если бы он пришел к тебе?" Ответ: "Он всё время на меня смотрит, и всё время что-то делает. Ты считаешь, что я ему должен подсказывать?"

Детский вопрос: "Что такое успех в жизни в мире взрослых?" Ответ: "Когда живешь в ладу с самим собой, с той женщиной – с которой хочешь жить".

Мальчик предложил представить, что перед тобой микрофон, тебя слышит весь мир, и есть одна минута. "Что бы ты сказал?" Левинзон: "Я бы ничего не сказал. Что бы я ни сказал, я бы выглядел конченным идиотом".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Яном Левинзоном

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].