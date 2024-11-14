Рыцарская крепость Атерет пострадала в результате прямого попадания ракеты

Средневековый исторический объект, крепость крестоносцев Атерет, расположенная в природном заповеднике Парк Иордан, лишь в 2018 году была восстановлена: на ее реставрацию было потрачено 1,6 миллиона шекелей. Речь идет о памятнике истории, которому 800 лет.

На этой неделе крепость пострадала в результате прямого попадания ракеты из Ливана. В Управлении природы и парков опасаются, что будут обнаружены и другие повреждения исторических объектов в разных районах Израиля.

Глава археологического отдела в Управлении природы и парков Орит Бортник отмечает, что в связи с военными действиями и ситуацией в сфере безопасности, у специалистов нет доступа ко многим исторически важным районам на линии противостояния. Ведомство готовится к проведению комплексного обследования исторических памятников для обнаружения и документирования повреждений, что позволит разработать план реставрации и восстановления пострадавших исторических ценностей.

Крепость Атерет расположена в уникальной геологической точке на Сирийско-Африканском разломе, на стенах крепости видны свидетельства землетрясений, проходивших в этом районе. Теперь к свидетельству землетрясений, в результате которых треснула и сместилась часть северной и южной стен крепости, добавился разрушенный ракетой угол. На месте взрыва ракеты остались ее осколки, а историческая кладка была серьезно повреждена.