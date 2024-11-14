x
14 ноября 2024
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2024
|
14 ноября 2024
|
последняя новость: 18:34
14 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Рыцарская крепость Атерет пострадала в результате прямого попадания ракеты

время публикации: 14 ноября 2024 г., 17:54 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 18:28
Рыцарская крепость Атерет пострадала в результате прямого попадания ракеты
Управление заповедников и парков Израиля. Фото: Ноам Ревах
Рыцарская крепость Атерет пострадала в результате прямого попадания ракеты
Управление заповедников и парков Израиля. Фото: Ноам Ревах
Рыцарская крепость Атерет пострадала в результате прямого попадания ракеты
Управление заповедников и парков Израиля. Фото: Ноам Ревах
Все фото
Все фото

Средневековый исторический объект, крепость крестоносцев Атерет, расположенная в природном заповеднике Парк Иордан, лишь в 2018 году была восстановлена: на ее реставрацию было потрачено 1,6 миллиона шекелей. Речь идет о памятнике истории, которому 800 лет.

На этой неделе крепость пострадала в результате прямого попадания ракеты из Ливана. В Управлении природы и парков опасаются, что будут обнаружены и другие повреждения исторических объектов в разных районах Израиля.

Глава археологического отдела в Управлении природы и парков Орит Бортник отмечает, что в связи с военными действиями и ситуацией в сфере безопасности, у специалистов нет доступа ко многим исторически важным районам на линии противостояния. Ведомство готовится к проведению комплексного обследования исторических памятников для обнаружения и документирования повреждений, что позволит разработать план реставрации и восстановления пострадавших исторических ценностей.

Крепость Атерет расположена в уникальной геологической точке на Сирийско-Африканском разломе, на стенах крепости видны свидетельства землетрясений, проходивших в этом районе. Теперь к свидетельству землетрясений, в результате которых треснула и сместилась часть северной и южной стен крепости, добавился разрушенный ракетой угол. На месте взрыва ракеты остались ее осколки, а историческая кладка была серьезно повреждена.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2024

Мэрия Од а-Шарона: в результате иранской атаки повреждения получили около 100 зданий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 февраля 2023

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 22 тысяч человек
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 05 сентября 2022

Украинское минкультуры задокументировало 500 преступлений России против культурного наследия Украины
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 декабря 2021

Римский орел и добрый пастырь. Клад с затонувших кораблей