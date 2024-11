В возрасте 99 лет скончался выдающийся джазовый барабанщик Рой Хейнс

В своем доме на Лонг-Айленде, не дожив всего четырех месяцев до столетия, умер барабанщик Рой Хейнс. Эту информацию подтвердила The New York Times его дочь Лесли.

Карьера Роя Хейнса продлилась семь десятилетий – с 1940-х до 2011 года, когда в свет вышел его последний альбом "Roy-Alty". За это время музыкант успел поработать с множеством джазовых легенд разных периодов – по его дискографии фактически можно написать убедительную историю жанра. Начав как аккомпаниатор Лестера Янга, выдающегося саксофониста эры свинга, Хейнс сделал себе имя в эпоху бибопа, активно сотрудничая, в частности, с Чарли Паркером и Телониусом Монком. Впрочем, в те же 1950-е годы он не менее плодотворно работал и с певицей Сарой Воан, звездой вокального джаза. На рубеже 1950-60-х Хейнс также записал сразу несколько высоко оценённых альбомов как лидер собственных джазовых составов: в частности, "We Three" (1959) и "Out of the Afternoon" (1962).

Среди артистов, с которыми он играл в дальнейшем, были, в частности, Джон Колтрейн, Чик Кориа и Пэт Метини. В записи его последнего альбоме "Roy-Alty" принимали участие музыканты, годившиеся ему во внуки или даже в правнуки – Хейнс курировал ансамбль одарённых молодых джазменов, который он назвал Fountain of Youth ("Фонтан юности").

В 1989 году Рой Хейнс получил первую премию "Грэмми" – за участие в записи альбома "Blues for Coltrane" Маккоя Тайнера, в 2000-м – вторую, за пластинку Гэри Бертона "Like Minds". В 2012 году жюри "Грэмми" вручило ему статуэтку по совокупности творческих достижений за всю жизнь.