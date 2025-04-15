В офисе музея в Великобритании нашли книгу в переплете из кожи убийцы

Книга в переплете из кожи одного из самых печально известных убийц Великобритании будет представлена публике после того, как ее обнаружили в кабинете музея, сообщает BBC.

Сотрудники музея считают, что переплет и уголки этой книги изготовлены из кожи убийцы, жившего в XIX веке. Согласно их мнению, для переплета использовали кожу Уильяма Кордера – мужчины, приговоренного за убийство Марии Мартен в так называемом "Красном амбаре" в 1827 году. Экспонат будет выставлен в музее Мойс-Холл в городе Бери-Сент-Эдмундс, графство Саффолк, рядом с аналогичным экспонатом из той же истории.

Убийство, совершенное в 1827 году в деревне Полстед, графство Саффолк, стало сенсацией в георгианской Британии. С тех пор эта история легла в основу множества фильмов, книг, театральных постановок и народных баллад. Согласно самой известной версии событий, Уильям Кордер состоял в любовной связи с Марией Мартен. Он предложил ей встретиться в "Красном амбаре", известном местном здании, пообещав, что они вместе уедут в Ипсвич, чтобы пожениться.

Однако, вместо этого Кордер застрелил девушку и закопал ее тело прямо в амбаре. Позже его задержали, и 11 августа 1828 года он был публично казнен. После смерти тело Кордера подвергли вскрытию, а часть его кожи использовали для переплета книги, описывающей его судебный процесс.

Первая книга была представлена в экспозиции музея в 1933 году. Вторую книгу кураторы обнаружили совсем недавно, просматривая музейный каталог. Тогда выяснилось, что существует еще один экземпляр, который ранее остался незамеченным. Эту книгу много лет назад передала семья, имевшая тесную связь с хирургом, проводившим вскрытие тела Уильяма Кордера. Необычный артефакт все это время находился не в фондах музея, а на обычной книжной полке в офисе – среди других книг, оформленных в традиционных переплетах.