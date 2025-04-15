Фильм иранской постановщицы о войне в Газе включен в программу Каннского кинофестиваля

Документальный фильм иранской постановщицы Сепиде Фарси "Возьми свою душу в руку и иди" включен в параллельную программу Каннского кинофестиваля ACID Cannes 2025. ACID Cannes – программа, состоящая из девяти фильмов, которые выбирают кинематографисты со всего мира, чтобы представить профессионалам кино и дистрибьютерам. Фильмы программы показывают параллельно с основным конкурсом и другими секциями.

"Возьми свою душу в руку и иди" – документальная лента постановщицы иранского происхождения Сепиде Фарси, которая покинула Иран в 2009 году. В отношении Фарси в Иране действует запрет на профессию из-за ее активной позиции против действующего в стране режима. Фарси живет и работает во Франции. Фильм Фарси основан на общении с жительницей сектора Газы Фатем, которая рассказывает режиссеру о продолжающейся войне.

"Этот фильм – окно, открывшееся после случайного знакомства с Фатем, которое позволило мне увидеть фрагменты продолжающейся резни палестинцев, – гласит официальный анонс фильма. – Фатем стала моими глазами в Газе, а я стала связующим звеном между ней и внешним миром. Мы поддерживали эту линию связи почти год. Обрывки пикселей и звуков, которыми мы обменивались, стали фильмом".

Помимо картины Фарси, в программе ACID Cannes 2025 будут представлены картины из Франции, Колумбии, Португалии, Египта, Финляндии, Норвегии и Швейцарии.