"Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане: победила американка
Корону победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022", проходившего в Новом Орлеане, завоевала 28-летняя представительница США Р'Бонни Габриэль.
Второе место досталось красавице из Венесуэлы, на третьем месте оказалась участница из Доминиканской Республики.
В финальную пятерку также прошли девушки из Пуэрто-Рико и Кюрасао.
Представительницы Украины, России и других стран бывшего СССР не прошли в финал (ТОП-16).
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Р'Бонни Нола Габриэль родилась 20 марта 1994 года в Хьюстоне (штат Техас) в филиппино-американской семье. Она стала самой "взрослой" победительницей в истории конкурсов "Мисс Вселенная". Отец Р'Бонни иммигрировал в США в возрасте 25 лет, он доктор психологии в Университете Южной Калифорнии. Сама Р'Бонни окончила Университет Северного Техаса со степенью бакалавра в области дизайна одежды. Она работает дизайнером, создает экологически чистую одежду, а также выступает в роли профессиональной модели. Участвует в конкурсах красоты с 2020 года.
Представительницы Израиля на конкурсе в этом году не было. После того, как в Эйлате прошел конкурс "Мисс Вселенная 2021", израильский национальный конкурс красоты не проводился.
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