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    Досуг

    "Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане: победила американка

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    Корону победительница международного конкурса красоты
    AP Photo/Gerald Herbert     Финалистки конкурса
    AP Photo/Gerald Herbert
    Фото: Benjamin Askinas/Miss Universe

    Корону победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022", проходившего в Новом Орлеане, завоевала 28-летняя представительница США Р'Бонни Габриэль.

    Второе место досталось красавице из Венесуэлы, на третьем месте оказалась участница из Доминиканской Республики.

    В финальную пятерку также прошли девушки из Пуэрто-Рико и Кюрасао.

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    Представительницы Украины, России и других стран бывшего СССР не прошли в финал (ТОП-16).

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    Р'Бонни Нола Габриэль родилась 20 марта 1994 года в Хьюстоне (штат Техас) в филиппино-американской семье. Она стала самой "взрослой" победительницей в истории конкурсов "Мисс Вселенная". Отец Р'Бонни иммигрировал в США в возрасте 25 лет, он доктор психологии в Университете Южной Калифорнии. Сама Р'Бонни окончила Университет Северного Техаса со степенью бакалавра в области дизайна одежды. Она работает дизайнером, создает экологически чистую одежду, а также выступает в роли профессиональной модели. Участвует в конкурсах красоты с 2020 года.

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    Представительницы Израиля на конкурсе в этом году не было. После того, как в Эйлате прошел конкурс "Мисс Вселенная 2021", израильский национальный конкурс красоты не проводился.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 10 Января 2023
    "Красота – это навсегда". Обладательница титула "Мисс Вселенная 2021" год спустя
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