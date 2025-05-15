"Евровидение": во время репетиции выступления Юваль Рафаэль из зала удалили шестерых зрителей
время публикации: 15 мая 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 21:19
Организаторы "Евровидения" сообщили об инциденте, который произошел во время репетиции второго полуфинала.
Когда на сцену вышла представительница Израиля Юваль Рафаэль, группа из шести зрителей развернула палестинские флаги и начала свистеть, мешая выступлению певицы. Сотрудники службы безопасности немедленно удалили нарушителей из зала.
В официальном заявлении организаторов шоу говорится, что им хотелось бы, чтобы конкурс проходил в нейтральной, безопасной и уважительной обстановке для всех участников.
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