"Евровидение": во время репетиции выступления Юваль Рафаэль из зала удалили шестерых зрителей

Организаторы "Евровидения" сообщили об инциденте, который произошел во время репетиции второго полуфинала.

Когда на сцену вышла представительница Израиля Юваль Рафаэль, группа из шести зрителей развернула палестинские флаги и начала свистеть, мешая выступлению певицы. Сотрудники службы безопасности немедленно удалили нарушителей из зала.

В официальном заявлении организаторов шоу говорится, что им хотелось бы, чтобы конкурс проходил в нейтральной, безопасной и уважительной обстановке для всех участников.