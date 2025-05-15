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Культура

"Евровидение": во время репетиции выступления Юваль Рафаэль из зала удалили шестерых зрителей

"Евровидение-2025"
время публикации: 15 мая 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 21:19
"Евровидение": во время репетиции выступления Юваль Рафаэль из зала удалили шестерых зрителей
AP Photo/Martin Meissner

Организаторы "Евровидения" сообщили об инциденте, который произошел во время репетиции второго полуфинала.

Когда на сцену вышла представительница Израиля Юваль Рафаэль, группа из шести зрителей развернула палестинские флаги и начала свистеть, мешая выступлению певицы. Сотрудники службы безопасности немедленно удалили нарушителей из зала.

В официальном заявлении организаторов шоу говорится, что им хотелось бы, чтобы конкурс проходил в нейтральной, безопасной и уважительной обстановке для всех участников.

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