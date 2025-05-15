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Культура

Сегодня состоится второй полуфинал конкурса "Евровидение-2025", с участием израильтянки

"Евровидение-2025"
время публикации: 15 мая 2025 г., 16:20 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 16:20
Сегодня состоится второй полуфинал конкурса "Евровидение-2025", с участием израильтянки
AP Photo/Martin Meissner

Вечером в четверг, 15 мая, в Базеле (Швейцария) состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025", в котором участвует представительница Израиля Юваль Рафаэль.

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Конкурсный отбор в финал будут проходить представители Австралии, Австрии, Армении, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Сербии, Финляндии, Черногории, Чехии.

В первом полуфинале в финал конкурса прошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Украина.

Финал конкурса состоится вечером в субботу, 17 мая. В нем примут участие хозяева конкурса – представители Швейцарии, страны "большой пятерки" – Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия, а также участники, прошедшие полуфинальный отбор.

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