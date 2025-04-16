Израиль как многоквартирный дом: новый трек автора песни 2024 года по версии "АКУМ"
Певец Ягель Ошри, чей хит "לצאת מדכאון" ("Выйти из депрессии") был признан лучшей песней прошедшего сезона израильским авторским обществом "АКУМ", выпустил новую композицию, получившую название "אצנלו בבניין" ("У нас в доме"). Соавторами трека выступили Ротем Хен, Офир Малоль и Шимон Йихье. Сценарий видеоклипа принадлежит самому Ошри, а воплотить идею в жизнь удалось с помощью искусственного интеллекта.
"אצנלו בבניין" – композиция, формально описывающая типичный многоквартирный дом. Мы знакомимся с его жителями: среди них есть светские и религиозные, консерваторы и активисты, солдаты и студенты. Довольно быстро становится понятно, что этот дом – метафора израильского общества, в котором, как признаёт Ягель Ошри, люди часто не соглашаются друг с другом. Строчка о том, что жители 14-го этажа ссорятся с теми, кто живёт этажом ниже, наверняка намекает на израильские телеканалы с соответствующими номерами – однако, напоминает музыкант, когда звучит воздушная тревога, все мы всё равно оказываемся в одном и том же бомбоубежище. "На всех этажах и в каждой квартире все верят, что вскоре всё пройдёт", – заключает он.
Напомним, что песня "לצאת מדכאון" стала одним из главных израильских хитов военного времени: солдаты израильской армии массово снимали на неё короткие видео для TikTok, в которых обнимали своих близких, возвращаясь домой после участия в боевых действиях.