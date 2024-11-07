Ясмин Моалем, Нес и Стила, Ягель Ошри и другие: названы лауреаты премии "АКУМ" в области поп-музыки

Вслед за классической музыкой израильское авторское общество "АКУМ" определило лауреатов уходящего года в области популярной музыки.

Две самые престижные награды – за творческие достижения всей жизни – достались композитору Яиру Клингеру и поэту Йоси Гиспану. Среди самых знаменитых сочинений Клингера – такие вечнозеленые хиты, как "הביתה" (в исполнении Ярдены Арази), "חלומות" (в исполнении Рухамы Раз) и "אדמה" (в исполнении Офры Хазы). Йоси Гиспан, в основном, сотрудничал с артистами из пространства музыки мизрахит – популярные композиции на его слова исполняли, в частности, Сарит Хадад и Эяль Голан.

Лучшей песней признана "לצאת מדכאון" – дарящий надежду хит военного времени в исполнении Ягеля Ошри. Альбомом – "אין עולם" Ясмин Моалем. Открытием года назван рэп-дуэт Nes & Stila, исполнители воинственного хита "חרבו דרבו". Композитором уходящего сезона признали Ошера Коэна, сочиняющего музыку и для себя, и для других артистов – в том числе, Эяля Голана и Омера Адама. В продюсерской номинации победу праздновал Гай Дан.

В "АКУМ" также приняли решение присвоить в этот раз несколько специальных премий. Одна из них – за вклад в израильскую культуру – досталась легендарному блюзовому и рок-певцу и композитору Дани Литани. Другая – семье и наследникам Меира Ариэля за усилия по сохранению и популяризации творческого наследия знаменитого музыканта.