"Истребители евреев": легендарный панк-музыкант раскритиковал ХАМАС и поддержал Израиль

Культовый панк-музыкант Джон Лайдон (он же – Джонни Роттен), лидер групп The Sex Pistols и Public Image Ltd., дал интервью ирландскому изданию Irish Independent, в котором резко осудил террористическую организацию ХАМАС и с теплотой вспомнил концерт, который Public Image Ltd. дали в Израиле в 2010 году.

"ХАМАС – просто-напросто истребители евреев, – сказал Лайдон журналисту Пэту Карти. – Это их единственная цель. Они не заботятся о среде обитания для своего народа".

Карти также спросил у музыканта, не жалеет ли он о выступлении в Израиле 15 лет назад, и получил развёрнутый ответ: "Я выступал для обычных людей, а не для политиков. В зале было много арабов, обладающих в Израиле теми же правами, что и евреи. Израильское общество – намного более неоднородное, чем вас заставляют думать; там живут далеко не только евреи. Я видел в аудитории мусульман, и это было особое ощущение, ведь ни в одну мусульманскую страну меня никогда с концертом не приглашали".

Журналист осведомился, понимает ли Лайдон, что некоторые люди могут посчитать концерт в Израиле недопустимым, но тот перебил его: "Недопустимо то, что вы считаете это недопустимым, транслируя не собственные мысли, а то, что вам рассказали другие люди. Образовательная система не столько образовывает людей, сколько индоктринирует их – делает так, чтобы все они сливались в едином ядовитом потоке и не допускали свободу мысли. Если вы боретесь за разнообразие, начните с того, чтобы принимать разные мнения".

Джон Лайдон (род. 1956) прославился как фронтмен The Sex Pistols – одной из первых, а также самых популярных (и самых скандальных) панк-групп в Великобритании. Несмотря на то, что оригинальный состав The Sex Pistols продержался менее трёх лет и выпустил всего один полноформатный альбом, группа оказала огромное влияние на развитие британской гитарной музыки. В годы деятельности The Sex Pistols Лайдон выступал под псевдонимом Джонни Роттен (Гнилой Джонни), но впоследствии стал использовать в своих записях настоящее имя. Не менее влиятельным оказался его следующий проект, Public Image Ltd., работавший в более экспериментальных жанрах – от постпанка до индастриала.

В текущем реюнионе The Sex Pistols, которые летом поедут в европейский тур, а осенью – в североамериканский, Джон Лайдон участия не принимает. Концерты своих бывших коллег под громкой вывеской он назвал "караоке-вечеринкой".