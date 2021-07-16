Живу, потому что люблю и лечу. Елена Минкина-Тайчер в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Елена Минкина-Тайчер – врач и писатель, отвечающая на детский вопрос "Зачем человек живет?" так: "Живу, потому что люблю и лечу".

Восьмилетний мальчик спросил: "Зачем читать книги?" Художественную литературу читать не обязательно, считает Минкина-Тайчер, отмечая, что, по ее наблюдениям, мужчины обычно пишут о политике, войне и сексе, а женщины – о любви и предательстве. Ей кажется, что читать документальные книги зачастую интересней, чем художественные.

Отвечая на вопрос "Зачем ты пишешь?", Елена говорит, что ей нравится редкий момент совпадения желания и исполнения. "Если хотелось рассказать, и оно получилось – это как взаимная любовь".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Еленой Минкиной-Тайчер

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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