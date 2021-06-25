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NEWSru.co.il :: Досуг25 июня 2021 г., 07:23

"На человеческой морде всё написано". Борис Жутовский в программе "Детский недетский вопрос"

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"На человеческой морде всё написано". Борис Жутовский в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Борис Жутовский – художник, иллюстратор, писатель, автор знаменитой портретной серии "Последние люди империи".


Отвечая на детский вопрос "Чем бы мне похвастаться?", напоминает, что родился "при Сталине", и гордится тем, что ему "удалось выжить в этих обстоятельствах и даже не теряя в определенной степени чувства собственного Я".

При ответе на вопрос "Зачем люди носят маски?" и рассказывая о том, как заглянуть под маску, говорит, что чем старше человек, тем лучше он справляется с этой задачей, и добавляет: "На человеческой морде всё написано".

Маленькому мальчику он бы подарил терпение: "Все гораздо медленней, чем хочется. И гораздо позже, чем ждал".

По мнению Жутовского, "успех в жизни" – категория гибельная, "поскольку жизнь конечна, а желания бесконечны". Для себя главным считает самосовершенствование, в том числе самосовершенствование в своем занятии, в своем ремесле. "И эта форма конечна. Вы видите, насколько вы стали лучше, насколько вы отличаетесь от вчерашнего и от позавчерашнего".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Жутовским

Автор благодарит Лену Крейндлину за помощь в организации этого интервью.


Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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