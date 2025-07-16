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Культура

Последний альбом Зоара Аргова переиздан в новой версии – и с новыми аранжировками

Музыканты
время публикации: 16 июля 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 15:38
Последний альбом Зоара Аргова переиздан в новой версии – и с новыми аранжировками
Moshe Shai/FLASH90

К 70-летию Зоара Аргова, легендарного израильского певца, классика так называемой восточной музыки – "музыки мизрахит", его восьмой и финальный альбом, "הדרך הברוכה", перевыпущен в новой версии.

Вышедшая в оригинале в 1987 году, незадолго до смерти артиста, эта запись оказалась далеко не так успешна, как его предыдущие работы. Среди прочего, это связывали со сложными условиями создания альбома: музыкант записал лишь пробные вокальные партии, а затем, в последние месяцы перед кончиной, стремился предотвратить издание пластинки – тем не менее, она была выпущена в свет с наспех сделанными аранжировками.

Вместе с тем, в неё попало и несколько композиций, входящих сегодня в золотой фонд песен Зоара Аргова: в частности, "כמו שיכור" и "סיבה לכל דבר" (также известная как "דברים ניסתרים").

Теперь альбом "הדרך הברוכה" доступен в отредактированном виде – с качественными современными аранжировками, над которыми работал целый пул продюсеров: в том числе Офир Коэн (идеолог проекта), а также Яаков Ламаи, Надав Битон, Шимон Йехия и другие. Продюсер оригинальной записи, Нисим бен Хаим, также принял участие в подготовке новой версии альбома.

Подчёркивается, что, в отличие от некоторых других свежих проектов, связанных с именем артиста, – например, "посмертного дуэта" Аргова и Офры Хазы, созданного в рамках празднования 75-летия Израиля, – в создании новых аранжировок для альбома "הדרך הברוכה" не был задействован искусственный интеллект. Фонограмма голоса Зоара Аргова – полностью оригинальная, аккуратно вырезанная из первоначальной записи с помощью современных технологий работы со звуком.

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