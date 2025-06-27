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Культура

Фильм о выживших в резне 7 октября получил премию "Эмми"

Израильское Кино
Война "Железные мечи"
время публикации: 27 июня 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 10:46
Фильм о выживших в резне 7 октября получил премию "Эмми"
Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Content Services

Израильский фильм "We will dance again" ("Мы снова будем танцевать") режиссера Ярива Мозера, посвященный резне, устроенной террористами 7 октября 2023 года на фестивале Nova, завоевал премию "Эмми" в категории "Лучший документальный фильм о текущих событиях". Он также был в числе номинантов в категории "Лучший монтаж".

Фильм является совместным производством израильской корпорации HOT и американской компании Paramount+, он также был приобретен для показа в Великобритании корпорацией BBC.

Лента состоит из рассказа пятнадцати выживших в "черную субботу", в качестве видеоряда использованы архивные и документальные съемки самих участников фестиваля.

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