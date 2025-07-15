Менее чем за сутки на лечение Мати Каспи собрано 75% суммы

Известный израильский певец и композитор Мати Каспи днем ранее объявил о своем тяжелом состоянии здоровья: у него рак в запущенной стадии, и имеющиеся в Израиле протоколы лечения перестали действовать. Каспи обратился к своим поклонникам с просьбой помочь ему собрать деньги на лечение.

Как сообщает новостная служба "Кан", утром во вторник была опубликована информация, что за минувшие сутки удалось покрыть примерно 75% целевого сбора – около 3,7 миллионов шекелей. Примерно 22 тысячи человек переслали деньги на лечение любимого артиста.

Напомним, Мати Каспи признался, что несколько опробованных его врачами методов лечения на сегодняшний день не принесли результатов, но он не сдаётся и "не позволит мелодии оборваться". Вместе с тем, как утверждает Каспи, государство "не признаёт его онкобольным" и не предоставляет требуемое страховое покрытие для продолжения лечения.

При этом зарабатывать выступлениями и записями новых песен артист в настоящее время не может по причине тяжёлой болезни. В этих условиях он, как подчёркивается, впервые в жизни обращается к поклонникам с просьбой о сборе средств на медицинские расходы.

"Если мои песни когда-либо трогали вас, если вы чувствуете связь с музыкой, которую я создавал на протяжении долгих лет, то я от всего сердца обращаюсь сейчас именно к вам и прошу у вас поддержки, – написал Каспи. – Только так я смогу побороть рак. Я обязательно одержу над ним победу – но мне нужна ваша помощь".

По данным авторского общества АКУМ, Мати Каспи сочинил за почти 60-летнюю карьеру более тысячи песен – их исполнял как он сам, так и другие артисты. Многие из его работ стали хитами и вошли в золотой фонд израильской песенной культуры.