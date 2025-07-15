x
15 июля 2025
|
последняя новость: 12:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июля 2025
|
15 июля 2025
|
последняя новость: 12:38
15 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Менее чем за сутки на лечение Мати Каспи собрано 75% суммы

Музыканты
Онкология
Благотворительность
время публикации: 15 июля 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 12:22
Менее чем за сутки на лечение Мати Каспи собрано 75% суммы
Gershon Elinson/Flash90

Известный израильский певец и композитор Мати Каспи днем ранее объявил о своем тяжелом состоянии здоровья: у него рак в запущенной стадии, и имеющиеся в Израиле протоколы лечения перестали действовать. Каспи обратился к своим поклонникам с просьбой помочь ему собрать деньги на лечение.

Как сообщает новостная служба "Кан", утром во вторник была опубликована информация, что за минувшие сутки удалось покрыть примерно 75% целевого сбора – около 3,7 миллионов шекелей. Примерно 22 тысячи человек переслали деньги на лечение любимого артиста.

Напомним, Мати Каспи признался, что несколько опробованных его врачами методов лечения на сегодняшний день не принесли результатов, но он не сдаётся и "не позволит мелодии оборваться". Вместе с тем, как утверждает Каспи, государство "не признаёт его онкобольным" и не предоставляет требуемое страховое покрытие для продолжения лечения.

При этом зарабатывать выступлениями и записями новых песен артист в настоящее время не может по причине тяжёлой болезни. В этих условиях он, как подчёркивается, впервые в жизни обращается к поклонникам с просьбой о сборе средств на медицинские расходы.

"Если мои песни когда-либо трогали вас, если вы чувствуете связь с музыкой, которую я создавал на протяжении долгих лет, то я от всего сердца обращаюсь сейчас именно к вам и прошу у вас поддержки, – написал Каспи. – Только так я смогу побороть рак. Я обязательно одержу над ним победу – но мне нужна ваша помощь".

По данным авторского общества АКУМ, Мати Каспи сочинил за почти 60-летнюю карьеру более тысячи песен – их исполнял как он сам, так и другие артисты. Многие из его работ стали хитами и вошли в золотой фонд израильской песенной культуры.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 июля 2025

Мати Каспи объявил сбор средств на лечение от рака
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 15 мая 2025

Мати Каспи, классик израильской эстрады, объявил о том, что у него рак
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 07 апреля 2024

Мати Каспи подал в суд на кандидата в мэры Нетании за незаконное использование песни
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 25 октября 2020

Известный израильский музыкант Мати Каспи уехал из Израиля, чтобы "не сойти с ума"