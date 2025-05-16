Знаменитый американский певец Крис Браун арестован в Лондоне

36-летний американский певец Крис Браун – неоднократный лауреат "Грэмми" и суперзвезда R&B – был задержан в Англии по подозрению в нападении с причинением тяжких телесных повреждений, совершенном в 2023 году, пишет Sun.

Согласно указанному источнику, Браун был задержан лондонскими детективами вскоре после того, как прилетел в Манчестер на частном самолете и остановился в пятизвездочном отеле Lowry.

Полиция Лондона подтверждает, что задержала в одном из отелей Манчестера подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, но не называет пока имени Криса Брауна.

По данным СМИ, Крис Браун подозревается в нападении на музыкального продюсера в ночном клубе Tape в центре Лондона. 16 мая он предстанет перед судом в Манчестере.

Крис Браун планировал в июне начать мировое турне, включая концерты в Манчестере и других городах Великобритании.