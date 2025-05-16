В ДТП погибла актриса Елена Земляникина, дочь Любови Стриженовой

Российские СМИ сообщают, что 14 мая в результате аварии погибла актриса театра и кино Елена Земляникина, дочь актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова. Ей было 66 лет.

Смерть актрисы подтвердила пресс-служба Московского городского педагогического университета, в котором она преподавала.

Елена Земляникина родилась 17 декабря 1958 года. В 1981 году окончила Школу-студию МХАТа (курс В.П.Маркова). Была директором театрального центра "Пигмалион". Работала старшим преподавателем департамента социально-культурной деятельности и сценических искусств Института культуры и искусств МГПУ. Была автором научных публикаций по театральному искусству и педагогике.

Сыграла множество театральный ролей. Снималась в фильмах "Детский мир", "Хозяйка детского дома", "Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад" и др.