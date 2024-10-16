Третий сезон "Монстра" расскажет об Эде Гейне – прототипе Нормана Бейтса из "Психо" Хичкока

Автор франшизы "Монстр" Райан Мерфи разрабатывает третий сезон, который расскажет историю серийного убийцы Эда Гейна и, вероятно, историю создания культовой ленты Альфреда Хичкока "Психо", в основу которой легла история Гейна.

На это указывает список актеров, утвержденных на роли в новом шоу: убийцу Гейна сыграет Чарли Ханнэм, роль его матери сыграет Лори Меткалф, Том Холландер получил роль Хичкока, а Оливия Уильямс сыграет жену Хичкока Альму Ревиль. Таким образом можно сделать вывод, что новый сезон "Монстра" расскажет не только о самом серийном убийце, но и о том, как он стал прототипом главного героя фильма Хичкока.

Гейн "прославился" в 50-е годы прошлого века, когда полиция штата Висконсин обнаружила в его доме труп пропавшей хозяйки местной лавки, а также многочисленные фрагменты человеческих тел, из которых убийца изготавливал посуду, элементы одежды и декора. В основном Гейн эксгумировал тела недавно умерших в охоте за трофеями. Суд признал его виновным лишь в двух убийствах. В 1959 году был опубликован психологический триллер Роберта Блоха "Психо", в основе которой была история Гейна и его авторитарной матери. В мотеле, которым управляют Норман и его мать, одно за другим происходят убийства. Все указывает на то, что убийства совершает мать Нормана. Однако под видом старухи нападения совершает ее сын.

В 1960 году Альфред Хичкок приобрел права на роман Блоха анонимно за 9 тысяч долларов. Работая над сценарием, режиссер скупил все экземпляры книги, которые смог найти, чтобы как можно меньше читателей знали концовку будущего фильма. Картина получила четыре номинации на премию "Оскар" и возглавляет список самых остросюжетных фильмов столетия по версии AFI. История Нормана Бейтса еще не раз была экранизирована. Одним из последних хитов стал сериал "Мотель Бейтс" – приквел к "Психо" с Верой Фармига и Фредди Хаймором в главных ролях.

Премьера франшизы "Монстр" состоялась в сентябре 2022 года на стриминговой платформе Netflix. Сериал рассказывал историю Джеффри Дамера, который убивал и расчленял своих жертв с 1978 по 1991 год. Сериал стал одним из самых просматриваемых шоу на Netflix. Второй сезон сериала под названием "Монстры: История братьев Менендес" вышел в сентябре 2024 года. В центре сюжета сезона – убийство Хосе и Китти Менендес в 1989 году, совершенное их сыновьями Лайлом и Эриком. Сериал получил противоречивые отзывы и претензии со стороны Эрика Менендеса, до сих пор отбывающего пожизненное наказание. Выход сериала также вызвал вопросы к приговору, вынесенному братьям, а окружной прокурор округа Лос-Анджелес заявил, что их дело может быть пересмотрено. Авторы и шоураннеры франшизы – режиссер Райан Мерфи и сценарист Иэн Бреннан.