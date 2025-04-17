Названы причины смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Причиной смерти скончавшейся 26 февраля американской актрисы Мишель Трахтенберг стали вызванные диабетом осложнения, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы города Нью-Йорка. Ей было 39 лет.

Актриса Мишель Трахтенберг, звезда сериалов "Баффи – истребительница вампиров" и "Сплетница", была найдена мертвой в элитном небоскребе Central Park South в Нью-Йорке.

Незадолго до смерти на ее странице в социальной сети Instagram были опубликованы фотографии, на которых актриса выглядела изможденной и сильно похудевшей. Подписчики актрисы задавались вопросом, не принимает ли она наркотики.

Мишель Кристин Трахтенберг родилась и выросла в Нью-Йорке, в еврейской семье. Ее отец родом из Германии, а мать родилась в Советском Союзе. Бабушка и дедушка актрисы живут в Израиле. Мишель бегло говорила по-русски.

Дебютировала в кино в фильме "Шпионка Хэрриэт" в 1996 году. Снималась в сериалах "Баффи – истребительница вампиров", и в гостевых ролях в сериалах "Клиент всегда мертв", "Доктор Хаус", "Закон и порядок. Преступное намерение". Была трижды номинирована на премию "Сатурн" за роль второго плана в сериале.