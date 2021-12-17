Финал конкурса "Мисс Мира 2021" перенесен на 90 дней: многие участницы заражены коронавирусом

Финал юбилейного, 70-го международного конкурса красоты "Мисс Мира 2021", который должен был состояться 16 декабря в Колизее Хосе Мигеля Агрелота в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), перенесен на 90 дней. В Miss World Organisation (MWO) поясняют, что это решение принято, так как многие участницы конкурса и обслуживающий персонал заражены коронавирусом.

В частности, MWO уведомляет, что коронавирус был диагностирован у представительниц Индонезии и Малайзии, после чего контактировавшие с ними девушки (в их числе "Мисс Индия") вынуждены были уйти на карантин. В общей сложности, в итоге коронавирус был подтвержден у 17 участниц и помощников.

Напомним, что Израиль в последние годы не участвует в конкурсе "Мисс Мира". Хотя раньше победительница национального конкурса красоты Израиля обычно отправлялась именно на конкурс "Мисс Мира", а вице-мисс получала путевку на конкурс "Мисс Вселенная". Причиной неучастия Израиля в конкурсах "Мисс Мира" в последние годы были как отсутствие необходимого финансирования, так и проблемы с безопасностью в некоторых странах, где этот конкурс проходил.

MWO пять лет назад, под давлением ряда мусульманских стран, приняла решение, что на конкурсе "Мисс Мира" больше будет шоу в купальниках. Однако, на фоне заметного снижения популярного этого конкурса (по сравнению с "Мисс Вселенная") руководство MWO приняло решение в этом году "вернуть купальники" в рамках шоу Miss World Beach Beauty.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль праздновал победу в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор). Больше никогда Израиль не побеждал на этих конкурсах.

Прославившаяся в Голливуде израильская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15.

В последние годы конкурс "Королева красоты Израиля", проводимый при поддержке журнала "Ле Иша" и издательского дома "Едиот Ахронот", не предусматривает театрализованного шоу в финале. Победительниц определяют интернет-голосованием.