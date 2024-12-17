Эстонская Академия художеств прекратила сотрудничество с израильскими вузами

Как передает общественное телерадио Эстонии, эстонская Академия художеств приняла решение прекратить сотрудничество с израильскими учебными заведениями в связи с палестино-израильским конфликтом. В частности, отменен семинар профессора израильского колледжа "Шенкар" Йонатана Вентуры.

"На данный момент будет мудрее отказаться от подобной деятельности. Мы связались по этому вопросу с израильскими заведениями, и они проявили понимание. Израильские университеты в курсе подобных настроений, наше решение их не удивило", – заявил ректор академии Март Калм.

По его словам, "Шенкар" – единственное израильское учебное заведение, с которым у академии остались связи после пандемии коронавируса.

Eesti Ekspress цитирует докторанта академии, по словам которого, на первой встрече, которая состоялась в ноябре, Вентура рассказал о происходящем в Израиле, причем его объяснение носило нейтральный характер. Сами занятия он проводил спокойно и профессионально.