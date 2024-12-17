Том Круз получил награду ВМС США "За выдающиеся заслуги перед обществом"

Американский актер и продюсер Том Круз 17 декабря получил награду ВМС США "За выдающиеся заслуги перед обществом". Церемония состоялась в студии Longcross South Studios в Раннимиде, графство Суррей, Англия. Награду ему вручал министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо.

Том Круз. Фотогалерея

Томас Круз Мапотер IV родился 3 июля 1962 года в Сиракузах, штат Нью-Йорк, в семье инженера-электрика и учителя-дефектолога. В детстве пережил развод родителей, сменил 15 школ в США и Канаде. Семья жила бедно. Со школьных лет Том увлекся театром. В возрасте 18 лет с благословения матери и отчима переехал в Нью-Йорк, чтобы стать профессиональным актером. После работы помощником официанта в Нью-Йорке он отправился в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя в телевизионных ролях. Начал сниматься в 1981 году, получив небольшую роль в фильме "Бесконечная любовь". Свою первую главную роль, которая принесла ему известность, он получил в фильме "Рискованный бизнес" (1983). Также сыграл главную роль в фильме Ридли Скотта "Легенда", вышедшем в 1985 году. К 1986 году фильм "Лучший стрелок" закрепил его статус суперзвезды. Всего более чем за 40 лет кинокарьеры Том Круз сыграл примерно в 50 кинофильмах. Он снимался в главных ролях в картинах серии "Миссия невыполнима", "С широко закрытыми глазами", "Магнолия", "Последний самурай", "Операция "Валькирия"", "Рыцарь дня", "Джек Ричер", "Мумия", "Сделано в Америке" и многих других. Он трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и четырехкратный номинант на премию "Оскар". Том Круз трижды был женат. Таблоиды многократно сообщали о его романах. Его личной жизни зачастую мешало увлечение саентологией.