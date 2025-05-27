После триумфа в Каннах Джафар Панахи вернулся в Иран

Джафар Панахи, получивший "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за фильм "Простая случайность", вернулся в Иран. Об этом сообщает издание The Guardian.

После десятилетий запрета на выезд из Ирана, тюремных заключений и запрета на профессию Панахи впервые прошел по красной дорожке Каннского кинофестиваля в этом году, представляя свой фильм, который снимался полуподпольно. Фильм рассказывает о бывших политических заключенных, которые случайно сталкиваются с тюремным дознавателем, который их пытал, похищают его и пытаются понять, что же с ним делать дальше.

Иранский режим был не в восторге от этой картины, как и от появления Панахи в Каннах. Многие подозревали, что Панахи останется в Европе. Однако режиссер вернулся на родину в понедельник. В аэропорту Тегерана его встречали поклонники. Один из них скандировал "Женщины, жизнь, свобода" – лозунг иранской оппозиции, который стал популярен во время протестов в сентябре 2022 года.

В отличие от поклонников, встречавших Панахи в аэропорту, иранская пресса холодно отреагировала на триумф режиссера в Каннах, хотя это была всего лишь вторая "Золотая пальмовая ветвь" Ирану за все годы существования фестиваля. Первую получил учитель Панахи Аббас Киаростами в 1997 году.

Победу Панахи сопровождал и дипломатический скандал: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал победу Панахи "жестом сопротивления гнету иранского режима". После этого временный поверенный в делах Франции был вызван в МИД Ирана для разъяснений. "Я не эксперт по искусству, но мы считаем, что художественные мероприятия и искусство в целом не должны использоваться для достижения политических целей", – заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.