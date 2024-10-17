В Буэнос-Айресе найден мертвым британский певец Лиам Пейн, экс-участник группы One Direction

Британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн найден мертвым в отеле Casa Sur в Буэнос-Айресе, в районе Палермо, сообщает газета La Nación. Ему был 31 год.

Судя по этой публикации, Пейн, находившийся под воздействием наркотиков, выпал с балкона третьего этажа. При падении Лиам получил перелом основания черепа. Парамедики констатировали его смерть.

Полицейские прибыли к отелю после звонка управляющего отеля в службу 911 об агрессивном мужчине, который крушит гостиничный номер. Речь шла о Пейне.

Журнал People пишет, что перед гибелью Лиам Пейн был "крайне подавлен" юридическими проблемами с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри.

Проводится расследование. Пока неизвестно, идет ли речь о самоубийстве или несчастном случае.