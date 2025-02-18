Квартирник на 17-м – от театра до стендапа

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Квартирники, или домашние музыкально-литературные салоны, – очень популярный сегодня формат. Наверное, потому, что всем нам хочется больше общаться, находить близких по духу людей, узнавать новое и развиваться, и делать все это в теплой компании.

Осенью 2017 года в Ашдоде открылся "Квартирник на 17-м". С тех пор каждую неделю на 17-м этаже в одной из ашдодских высоток с фантастическим видом на море проходят творческие встречи, лекции, музыкальные вечера в формате think&drink. Здесь уютно и тепло, здесь хочется общаться и слушать, здесь атмосфера творчества и красоты. Это настоящий музыкально-литературный клуб, в лучших классических традициях этого жанра, недаром его девизом стали слова "Согреваем словом". Хозяйка Квартирника Ира Дашута варит для каждого вечера вкусный пунш и готовит фуршетные угощения. Хозяин "Квартирника" Рон Фишман разжигает камин и представляет гостя программы. Сами Ира и Рон в миру занимаются совершенно другими вещами: он – бизнесом, она – преподаванием изобразительного искусства. Но разнообразные интересы привели их к созданию вот такого домашнего клуба-салона.

Для каждого вечера – своя тема, но это всегда что-то необычное и интересное. Лекторы "Квартирника на 17-м" – известные ученые, поэты, музыканты, историки, люди искусства, юмористы, психологи, гиды – все, кому есть о чем поговорить со зрителем.

Гостями Квартирника на 17-м в прошлых сезонах были музыкант и поэт Андрей Макаревич (он читал на квартирнике свои литературные произведения), кинокритик Антон Долин, артисты театра и кино Анатолий Белый, Евгения Додина, Владимир Фридман, Евгений Кулаков, Ирина Мазуркевич, поэты Игорь Губерман и Владимир Вишневский, Александр Елин, Александр Гутин, артисты-шоумены Илья Аксельрод и Гиора Зингер, Ян Левинзон, писатели Дина Рубина и Эдуард Тополь, журналист, гид и путешественница Эйнат Кляйн, популяризаторы науки Евгения Тимонова, Станислав Дробышевский и Александр Соколов. Режиссер и сценарист Александр Миндадзе презентовал на Квартирнике на 17-м свой фильм "Паркет".

В камерном формате Квартирника творческие личности раскрываются по-новому. Но Квартирник – это не только разговорный и музыкальный формат – здесь постоянно постоянно проходят вернисажи современных израильских художников, периодически устраиваются кулинарные и художественные мастер-классы.

Что ожидает зрителей в Квартирнике на 17-м в ближайшее время? 21 февраля шоумен, режиссер, путешественник и гид по Амстердаму Олег Аквас приглашает слушателей в путешествие. Это будет "историко-публицистический, документально-сатирический стендап, основанный на собственных исследованиях причинно-следственных обстоятельств легализации марихуаны в Амстердаме в 1975 году" – вот так сам автор определил тему. Что бы это ни значило – скучно не будет. В марте на Квартирнике продолжается тема Нидерландов – фотохудожник Игорь Крутер, получивший образование в Голландии, приглашает вас на фотосессии в локации Квартирника. Для этого он специально построит там фотостудию.

14 марта у нас открытие вернисажа фоторабот Шломо Бронштейна.

Это лишь небольшая часть программы, которая ждет зрителей в ближайшие месяцы. За программой Квартирника на 17-м всегда можно следить на сайте kvartirnik17.co.il и на странице в фейсбуке, где публикуются все анонсы будущих вечеров.

Самое время присоединиться к клубу интеллектуального досуга – выбирайте интересную для себя тему и приходите в гости!